До сотні за 2,5 с: в Україні помітили надшвидкісний спорткар Porsche з тюнінгом (фото)

Тюнінг Porsche 911 Turbo S підняв потужність його 3,8-літрового двигуна до 673 к. с. Спорткар здатний розігнатися до 330 км/год.

У Хмельницькому сфотографували яскравий і потужний Porsche 911 Turbo S 2016 року. Спорткар серйозно доопрацьований і став швидшим. Про це повідомляє сайт ТопЖир.

Потужність турбомотора зросла до 673 к. с. Фото: topgir.com.ua

Цей Porsche 911 Turbo S у кузові 991 зареєстрований на Закарпатті. Тюнінг за програмою Stage 2 збільшив потужність його 3,8-літрової опозитної турбошістки з 580 до 673 к. с., а піковий обертальний момент зріс із 750 до 890 Н∙м.

Із 7-ступінчастою роботизованою КПП з двома зчепленнями PDK автомобіль вагою 1675 кг розганяється до 100 км/год лише за 2,5 с, а його максимальна швидкість становить близько 330 км/год. На додачу встановлено спортивну вихлопну систему від Akrapovic з більш гучним і соковитим звучанням.

Спорткар здатний розвинути 330 км/год Фото: topgir.com.ua

Крім того, тюнінг Porsche 911 Turbo S враховує аеродинамічний обвіс від TechArt. Він зробив купе виразнішим на вигляд. На додачу його пофарбували в матовий фіолетовий колір. Вартість доопрацьованого спорткара становить приблизно 185 000 доларів.

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні бачили ексклюзивний Porsche 911 Turbo вартістю 300 000 євро.

Також ми писали, що тюнінгований Porsche 911 Turbo на українських номерах помітили в Монако.