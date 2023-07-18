Обслуговування за $464 000: вартість ремонту суперкара Aston Martin шокувала власника

Вартість деяких послуг з обслуговування Aston Martin Valkyrie виявилася дорожчою, ніж інші спорткари британського бренду. Це зворотний бік володіння 1176-сильним гібридним суперкаром.

Новітній суперкар Aston Martin Valkyrie виявився непристойно дорогим за вартістю обслуговування. Одному з власників авто довелося заплатити 464 000 доларів лише за три роки експлуатації. Про це розповіли на сайті The Drive.

Aston Martin Valkyrie було розроблено спільно з інженерами перегонової команди "Формули-1" Red Bull Racing. Суперкар надійшов у виробництво у 2021 році, але деякі покупці змогли отримати свої автомобілі тільки через кілька років.

Один з власників Aston Martin Valkyrie показав сервісний бюлетень, в якому описана вартість обслуговування суперкара. Деякі з цих послуг виявилися дорожчими, ніж інші спорткари британського бренду.

За обслуговування після перших 1000 км пробігу власник авто заплатив 33 000 доларів. За ремонт після 5000 км пробігу довелося заплатити вже 111 000 доларів.

Власник зазначив, що обслуговування суперкара після 10 000 км пробігу обійшлося йому в 196 000 доларів. Цікаво те, що ремонт після 15 000 км коштує 124 000 доларів.

Найдорожчою виявилася вартість обслуговування після 10 тисяч км пробігу Фото: facebook.com/The Automobilist

В Aston Martin заявили, що дані про такі витрати на обслуговування є спекулятивними. Проте деякі інші власники суперкара підтвердили цю інформацію.

Aston Martin Valkyrie оснащується гібридною силовою установкою із 6,5-літровим двигуном V12 та електромотором сумарною потужністю 1176 к.с. і 900 Нм крутного моменту. Розгін від 0 до 100 км/год займає менше ніж три секунди.

Раніше Фокус писав, що механік з американського СТО розповів про витрати на обслуговування гіперкара Bugatti Veyron.