Як змінилися ціни на автомобілі в Україні у 2023 році

Більшість популярних моделей автомобілів в Україні стали дорожчими в першій половині 2023 року. Найбільше вживаних авто продавали в Київській області та місті Києві.

За першу половину 2023 року в Україні продали вживаних автомобілів сукупною вартістю майже 12 млрд доларів. Експерти поділилися, як змінилися ціни на популярні моделі з початку року. Про це розповіли в Інституті досліджень авторинку.

У червні більшість популярних моделей автомобілів в Україні подорожчали. Загалом із січня по червень 2023 року українці розмістили 1 мільйон 424,8 тисячі оголошень про продаж авто з пробігом.

Сукупна вартість авто, що продавалися у першій половині року склала 11,89 млрд доларів. З них у червні — 2,22 млрд доларів, що на 11% більше, ніж за такий самий період у 2022 році.

Де продавали найбільше вживаних авто?

Найбільше вживаних автомобілів продавали в Київській області та місті Києві. Там на продаж виставили сукупно 244,9 тисячі авто. У Дніпропетровській області було створено 121,9 тисячі оголошень, а у Львівській області — 116,5 тисячі.

Найменше автомобілів з пробігом продавали в регіонах, які найбільше постраждали від війни. У Донецькій області було створено 28,6 тисячі оголошень, у Луганській області — 9 тисяч, а в Херсонській області — 4,7 тисячі.

Найнижча середня вартість автомобілів була зафіксована в Херсонській та Донецькій областях. Там легкові авто продавали в середньому за 3000 доларів.

Найдорожчими виявилися автомобілі з Київської області та міста Києва. У цих регіонах авто продавали в середньому за 7200 доларів.

Сукупна вартість автомобілів у Київській області та місті Києві склала 2,99 млрд доларів. У Херсонській області цей показник становив лише 23 млн доларів.

Середня вартість уживаних авто

В Україні в першій половині 2023 року середня ціна автомобілів в оголошеннях про продаж становила 5 400 доларів. У червні цей показник був на 100 доларів більшим.

Найдорожче автомобілі обходилися в травні. Тоді середня ціна на авто становила 5800 доларів.

У лютому середня вартість легковиків була 5000 доларів. Це найнижчий показник із січня по червень 2023 року.

Як змінилися ціни на найпопулярніші авто в Україні?

Більшість популярних в Україні автомобілів подорожчали за пів року. Тільки 3 з 15 моделей стали дешевшими.

Найбільше в першій половині 2023 року подорожчали Volkswagen Golf (+13,4%), Audi A6 (+8,4%) і BMW 3 Series (+6,2%). Падіння вартості продемонстрували моделі ВАЗ-2109 (-3,9%), ВАЗ-2106 (-3,4%) і ВАЗ-2101 (-0,7%).

Volkswagen Golf подорожчав найбільше в першій половині 2023 року Фото: Volkswagen

Середня вартість популярних авто в Україні:

Volkswagen Golf — $5 500 (+13,4%). Audi A6 — $6 500 (+8,4%). BMW 3 Series — $5 975 (+6,2%). BMW 5 Series — $6 900 (+6,2%). Mercedes-Benz E-Class — $5 500 (+4,8%). ВАЗ-2107 — $1 095 (+4,2%). Opel Astra — $5 100 (+4,1%). Ford Focus — $6 400 (+4,1%). Daewoo Lanos — $2 600 (+4,0%). Volkswagen Passat — $7 000 (+3,7%). Skoda Octavia — $7 000 (+2,9%). Renault Megane — $6 700 (+2,3%). ВАЗ-2101 — $589 (-0,7%). ВАЗ-2106 — $754 (-3,4%). ВАЗ-2109 — $1 250 (-3,9%).

Раніше Фокус повідомляв, що за перші пів року українці купили близько 32 тисячі нових автомобілів, а Київ, Дніпропетровська, Київська, Одеська та Львівська області стали найбільшими регіональними ринками в країні.