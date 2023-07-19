В Африці виявлено унікальну гоночну "Ниву" з двигуном Lexus V8 (відео)

Старий ВАЗ-2121 підготували до позашляхових змагань. "Ниву" полегшили, збільшили її кліренс і встановили позашляхову гуму.

У Південноафриканській республіці з'явилася незвичайна екстремальна "Нива" ВАЗ-2121. Бюджетний позашляховик перетворили на потужний спорткар. Йому присвятили відео на Youtube-каналі Cars.co.za.

ВАЗ-2121 підготували до позашляхових змагань Фото: скриншот / YouTube

"Нива" потрапила до ПАР офіційно — у 80-х і 90-х позашляховик офіційно поставляли в цю країну невеликими партіями. Автомобіль придбав гонщик Андрієс і вирішив переробити його на ралійний спорткар.

ВАЗ-2121 посадили на "дієту" — прибрали з машини все непотрібне для зниження маси і зниження центру ваги. Зникли скло, двері багажника і частина шумоізоляції. Передні і задні крила обрізали.

Під капотом встановлено 4,0-літровий мотор від Lexus LS Фото: скриншот / YouTube

Натомість "Ниві" збільшили кліренс, посилили підвісу та встановили величезні позашляхові шини. Прохідність авто істотно покращилася. Тюнінг "Ниви" також охоплює спортивні крісла в салоні і трубчастий каркас безпеки.

Однак головне нововведення ховається під капотом — там встановлено 4,0-літровий V8 від Lexus LS першого покоління. У седані він розвивав 254 к. с., але для ВАЗ-2121 його трохи дефорсували.

Андрієс пояснив, що не хотів встановлювати занадто потужний мотор, адже трансмісія і мости ВАЗ-2121 могли не витримати навантаження. Тепер гонщик на "Ниві" бере участь у змаганнях, а часом і просто виїжджає на бездоріжжя.

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