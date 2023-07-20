Провокує рак: у Європі можуть заборонити використовувати хром в оздобленні автомобілів

Під час нанесення хромованого покриття виділяється велика кількість шкідливих викидів. У Європейському Союзі планують ввести заборону вже з 2024 року.

У Європейському Союзі запропонували заборонити використовувати хром в оздобленні автомобілів. За словами експертів, цей матеріал є занадто токсичним. Про це розповіли на сайті Autocar.

Більшість автовиробників доповнюють свої автомобілі хромованими деталями, щоб зробити їхній зовнішній вигляд більш преміальним. Нове дослідження показало, що цей матеріал є джерелом хронічного раку легенів.

Під час нанесення хромованого покриття виділяється велика кількість шкідливих викидів. Вони вважаються в 500 разів токсичнішими, ніж дизельне пальне.

Хімічні депресори диму можуть зменшити ці викиди, але містять перфторалкільні та поліфторалкільні речовини. Вони також токсичні та шкідливі для людей.

У ЄС хочуть запровадити заборону на цей матеріал з 2024 року. До нього планує приєднатися й американський штат Каліфорнія, який відомий своїм прагненням до скорочення шкідливих викидів.

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"Досліджуються екологічно чисті матеріали. Настав час трохи змінити правила гри та вийти за межі хрому", — сказав головний дизайнер Renault Жиль Відаль.

Раніше Фокус повідомляв, що Польща не підтримує плани ЄС щодо скорочення шкідливих викидів від автомобілів з 2035 року.