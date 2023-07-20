Названо найкращі міські автомобілі 2023 року (фото)

Експерти виділили 10 моделей, на які на їхню думку варто звернути увагу. Вони також розповіли про плюси та мінуси кожного з представлених автомобілів у рейтингу.

Британські експерти назвали найкращі компактні автомобілі для міста. До цього списку увійшли 10 моделей, які можна купити новими у 2023 році. Рейтинг опублікували на сайті What Car?

Компактні моделі поступово поступаються своїми позиціями кросоверам. Проте такі моделі все ще мають попит у тих водіїв, яким важлива низька витрата палива та маленькі габарити.

Експерти випробували десятки компактних автомобілів і виділили їхні основні плюси та мінуси. Крім цього вони назвали дві моделі, яких варто уникати.

Топ 10 найкращих компактних автомобілів 2023 року:

10. Hyundai i10

Hyundai i10 має хорошу шумоізоляцію Фото: Hyundai

Hyundai i10 відмінно підходить для міста завдяки компактним розмірам і хорошій оглядовості. Низька вага моделі дає змогу їй залишатися доволі динамічною навіть з малопотужними двигунами.

Плюси:

хороша шумоізоляція;

багато місця на задньому ряду сидінь;

багате оснащення.

Мінуси:

низький рівень безпеки;

базовий двигун занадто малопотужний;

висока вартість страхування.

9. Toyota Yaris

Гібридний Toyota Yaris має дуже низьку витрату палива Фото: Toyota

Гібридна Toyota Yaris є одним з найекономніших автомобілів на європейському ринку. Також модель радує високим рівнем надійності.

Плюси:

низька витрата палива;

високий рівень надійності;

висока вартість під час перепродажу.

Мінуси:

незручна інформаційно-розважальна система;

жорстка підвіска;

мало місця на задньому ряду сидінь.

8. Audi A1

Audi A1 має хорошу шумоізоляцію для свого класу Фото: Audi

Audi A1 другого покоління поєднує в собі приємну керованість і комфортну підвіску. Також модель пропонує хорошу шумоізоляцію для свого класу.

Плюси:

приємна керованість;

хороша шумоізоляція;

висока вартість під час перепродажу.

Мінуси:

небагате оснащення;

не найкрасивіший інтер'єр;

не такий швидкий як конкуренти.

7. Ford Fiesta

Ford Fiesta такий же приємний в управлінні як і спорткари Фото: Ford

Експерти відзначили, що Ford Fiesta володіє азартним характером, який оцінять багато автолюбителів. При цьому підвіска досить комфортна, щоб без проблем їздити містом.

Плюси:

приємна керованість;

є потужні двигуни;

низька витрата палива.

Мінуси:

висока вартість;

не найпрактичніший;

немає деяких сучасних систем безпеки.

6. Seat Ibiza

Seat Ibiza пропонує просторий інтер'єр і приємну керованість Фото: SEAT

Seat Ibiza такий самий приємний в управлінні, як і Ford Fiesta. Проте це більш практичний автомобіль із просторим інтер'єром.

Плюси:

приємна керованість;

просторий інтер'єр;

є потужні двигуни.

Мінуси:

погана шумоізоляція;

низька вартість під час перепродажу;

жорстка підвіска.

5. Peugeot 208

Peugeot 208 приваблює комфортною підвіскою Фото: Stellantis

Peugeot 208 має комфортну підвіску. Також модель пропонує гарний і практичний інтер'єр.

Плюси:

комфортна підвіска;

якісний інтер'єр;

є потужні двигуни.

Мінуси:

незручне рульове колесо;

незручна інформаційно-розважальна система;

неприємна керованість.

4. Volkswagen Polo

Volkswagen Polo має широку моторну гаму Фото: Volkswagen

Volkswagen Polo доступний з великим списком двигунів на вибір. Крім цього радує багате оснащення авто навіть у базових комплектаціях.

Плюси:

приємна керованість;

просторий інтер'єр;

низька вартість.

Мінуси:

конкуренти мають більш азартну керованість;

малопотужні базові двигуни;

немає деяких сучасних систем безпеки.

3. Dacia/Renault Sandero

Dacia Sandero дешевше за своїх конкурентів Фото: Dacia

Попри низьку вартість, Dacia Sandero має багате оснащення і гідну плавність ходу. Також деякі версії доступні з потужними та економними двигунами.

Плюси:

низька вартість;

багато місця на задньому ряду сидінь;

комфортна підвіска.

Мінуси:

низький рівень безпеки;

неприємне керування;

погана шумоізоляція.

2. Skoda Fabia

Skoda Fabia дуже безпечний і просторий автомобіль Фото: Skoda

Skoda Fabia приваблює невисокою вартістю і просторим інтер'єром. Ще однією перевагою моделі є високий рівень безпеки.

Плюси:

місткий багажник;

просторий інтер'єр;

комфортна підвіска.

Мінуси:

негарний інтер'єр;

не найпрактичніший;

незручна інформаційно-розважальна система.

1. Honda Jazz

Honda Jazz має високий рівень практичності Фото: Honda

Honda Jazz може здатися доволі тісним автомобілем, але зовнішність буває оманливою. Це один із найпросторіших авто у своєму класі, який також пропонує багате оснащення.

Плюси:

практичний інтер'єр;

багате оснащення;

висока вартість під час перепродажу.

Мінуси:

висока вартість;

погана шумоізоляція;

незручна інформаційно-розважальна система.

Найгірші компактні автомобілі 2023 року:

Citroen C3

Citroen C3 має негарний дизайн і погану шумоізоляцію Фото: Stellantis

Citroen C3 не тільки має спірний дизайн, а й неприємне керування. Також експерти відзначили, що модель має жахливу шумоізоляцію.

MG 3

У MG 3 є безліч недоліків Фото: MG

Дешевий хетчбек MG 3 може здатися доволі вигідною пропозицією, але ця модель має безліч мінусів. Основними недоліками є низький рівень безпеки та малопотужні двигуни.

Раніше Фокус повідомляв, що експерти назвали десять найкращих електромобілів 2023 року, які чудово підходять для великої родини.