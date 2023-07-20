Названо найкращі міські автомобілі 2023 року (фото)
Експерти виділили 10 моделей, на які на їхню думку варто звернути увагу. Вони також розповіли про плюси та мінуси кожного з представлених автомобілів у рейтингу.
Британські експерти назвали найкращі компактні автомобілі для міста. До цього списку увійшли 10 моделей, які можна купити новими у 2023 році. Рейтинг опублікували на сайті What Car?
Компактні моделі поступово поступаються своїми позиціями кросоверам. Проте такі моделі все ще мають попит у тих водіїв, яким важлива низька витрата палива та маленькі габарити.
Експерти випробували десятки компактних автомобілів і виділили їхні основні плюси та мінуси. Крім цього вони назвали дві моделі, яких варто уникати.
Топ 10 найкращих компактних автомобілів 2023 року:
10. Hyundai i10
Hyundai i10 відмінно підходить для міста завдяки компактним розмірам і хорошій оглядовості. Низька вага моделі дає змогу їй залишатися доволі динамічною навіть з малопотужними двигунами.
Плюси:
- хороша шумоізоляція;
- багато місця на задньому ряду сидінь;
- багате оснащення.
Мінуси:
- низький рівень безпеки;
- базовий двигун занадто малопотужний;
- висока вартість страхування.
9. Toyota Yaris
Гібридна Toyota Yaris є одним з найекономніших автомобілів на європейському ринку. Також модель радує високим рівнем надійності.
Плюси:
- низька витрата палива;
- високий рівень надійності;
- висока вартість під час перепродажу.
Мінуси:
- незручна інформаційно-розважальна система;
- жорстка підвіска;
- мало місця на задньому ряду сидінь.
8. Audi A1
Audi A1 другого покоління поєднує в собі приємну керованість і комфортну підвіску. Також модель пропонує хорошу шумоізоляцію для свого класу.
Плюси:
- приємна керованість;
- хороша шумоізоляція;
- висока вартість під час перепродажу.
Мінуси:
- небагате оснащення;
- не найкрасивіший інтер'єр;
- не такий швидкий як конкуренти.
7. Ford Fiesta
Експерти відзначили, що Ford Fiesta володіє азартним характером, який оцінять багато автолюбителів. При цьому підвіска досить комфортна, щоб без проблем їздити містом.
Плюси:
- приємна керованість;
- є потужні двигуни;
- низька витрата палива.
Мінуси:
- висока вартість;
- не найпрактичніший;
- немає деяких сучасних систем безпеки.
6. Seat Ibiza
Seat Ibiza такий самий приємний в управлінні, як і Ford Fiesta. Проте це більш практичний автомобіль із просторим інтер'єром.
Плюси:
- приємна керованість;
- просторий інтер'єр;
- є потужні двигуни.
Мінуси:
- погана шумоізоляція;
- низька вартість під час перепродажу;
- жорстка підвіска.
5. Peugeot 208
Peugeot 208 має комфортну підвіску. Також модель пропонує гарний і практичний інтер'єр.
Плюси:
- комфортна підвіска;
- якісний інтер'єр;
- є потужні двигуни.
Мінуси:
- незручне рульове колесо;
- незручна інформаційно-розважальна система;
- неприємна керованість.
4. Volkswagen Polo
Volkswagen Polo доступний з великим списком двигунів на вибір. Крім цього радує багате оснащення авто навіть у базових комплектаціях.
Плюси:
- приємна керованість;
- просторий інтер'єр;
- низька вартість.
Мінуси:
- конкуренти мають більш азартну керованість;
- малопотужні базові двигуни;
- немає деяких сучасних систем безпеки.
3. Dacia/Renault Sandero
Попри низьку вартість, Dacia Sandero має багате оснащення і гідну плавність ходу. Також деякі версії доступні з потужними та економними двигунами.
Плюси:
- низька вартість;
- багато місця на задньому ряду сидінь;
- комфортна підвіска.
Мінуси:
- низький рівень безпеки;
- неприємне керування;
- погана шумоізоляція.
2. Skoda Fabia
Skoda Fabia приваблює невисокою вартістю і просторим інтер'єром. Ще однією перевагою моделі є високий рівень безпеки.
Плюси:
- місткий багажник;
- просторий інтер'єр;
- комфортна підвіска.
Мінуси:
- негарний інтер'єр;
- не найпрактичніший;
- незручна інформаційно-розважальна система.
1. Honda Jazz
Honda Jazz може здатися доволі тісним автомобілем, але зовнішність буває оманливою. Це один із найпросторіших авто у своєму класі, який також пропонує багате оснащення.
Плюси:
- практичний інтер'єр;
- багате оснащення;
- висока вартість під час перепродажу.
Мінуси:
- висока вартість;
- погана шумоізоляція;
- незручна інформаційно-розважальна система.
Найгірші компактні автомобілі 2023 року:
Citroen C3
Citroen C3 не тільки має спірний дизайн, а й неприємне керування. Також експерти відзначили, що модель має жахливу шумоізоляцію.
MG 3
Дешевий хетчбек MG 3 може здатися доволі вигідною пропозицією, але ця модель має безліч мінусів. Основними недоліками є низький рівень безпеки та малопотужні двигуни.
Раніше Фокус повідомляв, що експерти назвали десять найкращих електромобілів 2023 року, які чудово підходять для великої родини.