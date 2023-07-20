Розділи
Матеріали
Авто

Названо найкращі міські автомобілі 2023 року (фото)

Владислав Григорʼєв
Фото: Honda | Honda Jazz просторіша за своїх конкурентів

Експерти виділили 10 моделей, на які на їхню думку варто звернути увагу. Вони також розповіли про плюси та мінуси кожного з представлених автомобілів у рейтингу.

Британські експерти назвали найкращі компактні автомобілі для міста. До цього списку увійшли 10 моделей, які можна купити новими у 2023 році. Рейтинг опублікували на сайті What Car?

Компактні моделі поступово поступаються своїми позиціями кросоверам. Проте такі моделі все ще мають попит у тих водіїв, яким важлива низька витрата палива та маленькі габарити.

Експерти випробували десятки компактних автомобілів і виділили їхні основні плюси та мінуси. Крім цього вони назвали дві моделі, яких варто уникати.

Топ 10 найкращих компактних автомобілів 2023 року:

10. Hyundai i10

Hyundai i10 має хорошу шумоізоляцію
Фото: Hyundai

Hyundai i10 відмінно підходить для міста завдяки компактним розмірам і хорошій оглядовості. Низька вага моделі дає змогу їй залишатися доволі динамічною навіть з малопотужними двигунами.

Плюси:

  • хороша шумоізоляція;
  • багато місця на задньому ряду сидінь;
  • багате оснащення.

Мінуси:

  • низький рівень безпеки;
  • базовий двигун занадто малопотужний;
  • висока вартість страхування.

9. Toyota Yaris

Гібридний Toyota Yaris має дуже низьку витрату палива
Фото: Toyota

Гібридна Toyota Yaris є одним з найекономніших автомобілів на європейському ринку. Також модель радує високим рівнем надійності.

Плюси:

  • низька витрата палива;
  • високий рівень надійності;
  • висока вартість під час перепродажу.

Мінуси:

  • незручна інформаційно-розважальна система;
  • жорстка підвіска;
  • мало місця на задньому ряду сидінь.

8. Audi A1

Audi A1 має хорошу шумоізоляцію для свого класу
Фото: Audi

Audi A1 другого покоління поєднує в собі приємну керованість і комфортну підвіску. Також модель пропонує хорошу шумоізоляцію для свого класу.

Плюси:

  • приємна керованість;
  • хороша шумоізоляція;
  • висока вартість під час перепродажу.

Мінуси:

  • небагате оснащення;
  • не найкрасивіший інтер'єр;
  • не такий швидкий як конкуренти.

7. Ford Fiesta

Ford Fiesta такий же приємний в управлінні як і спорткари
Фото: Ford

Експерти відзначили, що Ford Fiesta володіє азартним характером, який оцінять багато автолюбителів. При цьому підвіска досить комфортна, щоб без проблем їздити містом.

Плюси:

  • приємна керованість;
  • є потужні двигуни;
  • низька витрата палива.

Мінуси:

  • висока вартість;
  • не найпрактичніший;
  • немає деяких сучасних систем безпеки.

6. Seat Ibiza

Seat Ibiza пропонує просторий інтер'єр і приємну керованість
Фото: SEAT

Seat Ibiza такий самий приємний в управлінні, як і Ford Fiesta. Проте це більш практичний автомобіль із просторим інтер'єром.

Плюси:

  • приємна керованість;
  • просторий інтер'єр;
  • є потужні двигуни.

Мінуси:

  • погана шумоізоляція;
  • низька вартість під час перепродажу;
  • жорстка підвіска.

5. Peugeot 208

Peugeot 208 приваблює комфортною підвіскою
Фото: Stellantis

Peugeot 208 має комфортну підвіску. Також модель пропонує гарний і практичний інтер'єр.

Плюси:

  • комфортна підвіска;
  • якісний інтер'єр;
  • є потужні двигуни.

Мінуси:

  • незручне рульове колесо;
  • незручна інформаційно-розважальна система;
  • неприємна керованість.

4. Volkswagen Polo

Volkswagen Polo має широку моторну гаму
Фото: Volkswagen

Volkswagen Polo доступний з великим списком двигунів на вибір. Крім цього радує багате оснащення авто навіть у базових комплектаціях.

Плюси:

  • приємна керованість;
  • просторий інтер'єр;
  • низька вартість.

Мінуси:

  • конкуренти мають більш азартну керованість;
  • малопотужні базові двигуни;
  • немає деяких сучасних систем безпеки.

3. Dacia/Renault Sandero

Dacia Sandero дешевше за своїх конкурентів
Фото: Dacia

Попри низьку вартість, Dacia Sandero має багате оснащення і гідну плавність ходу. Також деякі версії доступні з потужними та економними двигунами.

Плюси:

  • низька вартість;
  • багато місця на задньому ряду сидінь;
  • комфортна підвіска.

Мінуси:

  • низький рівень безпеки;
  • неприємне керування;
  • погана шумоізоляція.

2. Skoda Fabia

Skoda Fabia дуже безпечний і просторий автомобіль
Фото: Skoda

Skoda Fabia приваблює невисокою вартістю і просторим інтер'єром. Ще однією перевагою моделі є високий рівень безпеки.

Плюси:

  • місткий багажник;
  • просторий інтер'єр;
  • комфортна підвіска.

Мінуси:

  • негарний інтер'єр;
  • не найпрактичніший;
  • незручна інформаційно-розважальна система.

1. Honda Jazz

Honda Jazz має високий рівень практичності
Фото: Honda

Honda Jazz може здатися доволі тісним автомобілем, але зовнішність буває оманливою. Це один із найпросторіших авто у своєму класі, який також пропонує багате оснащення.

Плюси:

  • практичний інтер'єр;
  • багате оснащення;
  • висока вартість під час перепродажу.

Мінуси:

  • висока вартість;
  • погана шумоізоляція;
  • незручна інформаційно-розважальна система.

Найгірші компактні автомобілі 2023 року:

Citroen C3

Citroen C3 має негарний дизайн і погану шумоізоляцію
Фото: Stellantis

Citroen C3 не тільки має спірний дизайн, а й неприємне керування. Також експерти відзначили, що модель має жахливу шумоізоляцію.

MG 3

У MG 3 є безліч недоліків
Фото: MG

Дешевий хетчбек MG 3 може здатися доволі вигідною пропозицією, але ця модель має безліч мінусів. Основними недоліками є низький рівень безпеки та малопотужні двигуни.

Раніше Фокус повідомляв, що експерти назвали десять найкращих електромобілів 2023 року, які чудово підходять для великої родини.