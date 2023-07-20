Кросовер Kia Sportage отримав особливу ювілейну версію (відео)

Kia Sportage випускається з 1993 року і відтоді було продано понад шість мільйонів таких кросоверів. Ювілейна версія пофарбована в матово-глянцевий сірий колір з елементами чорного кольору.

Популярний кросовер Kia Sportage отримав спеціальну версію 30th Edition на честь 30-річчя моделі. Вона відрізняється унікальним оформленням екстер'єру та інтер'єру. Про це повідомили на сайті Motor1.

Перше покоління Kia Sportage дебютувало в 1993 році. Відтоді було продано понад шість мільйонів кросоверів.

Kia Sportage 30th Edition буде доступний для купівлі тільки в Південній Кореї. Ця версія пофарбована в матово-глянцевий сірий колір, а решітка радіатора, бічні дзеркала заднього огляду, дах, рейлінги та решітка радіатора пофарбовані в чорний колір.

На вибір доступні колісні диски розміром 18 або 19 дюймів. Вони також пофарбовані в чорний колір.

Інтер'єр виконаний у незвичайному поєднанні зеленого і чорного кольорів. На підголівниках вишитий логотип 30th Edition.

Kia Sportage 30th Edition отримала унікальне оформлення інтер'єру Фото: Kia

Kia Sportage доступна одразу на кількох континентах. Цікаво те, що в Європі модель пропонується з короткою колісною базою, а в США, Канаді та Австралії — з подовженою колісною базою.

Раніше Фокус писав, що експерти перевірили керованість гібридного кросовера Kia Sportage.