Єдиний у своєму роді: Alfa Romeo випустить унікальний "прощальний" спорткар (фото)

Alfa Romeo готує особливий спорткар 4C Designer's Cut, приурочений до 10-річчя моделі. Він буде оснащений 240-сильним двигуном і зможе розганятися від 0 до 100 км/год за 4,5 секунди.

Alfa Romeo готує унікальний спорткар 4C Designer's Cut. Модель буде випущена в єдиному екземплярі та буде продана на аукціоні. Про це повідомили на сайті The Drive.

Версія Designer's Cut стане прощанням зі спорткаром Alfa Romeo 4C, який випускався з 2013 року. Вона отримає унікальне оформлення екстер'єру та інтер'єру.

Розробкою Alfa Romeo 4C Designer's Cut керує дизайнер Алессандро Макколіні, який працював над оригінальною моделлю. Для створення особливого спорткара автовиробник опитав своїх шанувальників, щоб врахувати їхні побажання.

Для обговорення було представлено три концепти: 4C Tributo, 4C Corsa і 4C Leggenda. Шанувальникам належить вибрати той варіант, який подобається їм найбільше.

Alfa Romeo 4C Tributo Alfa Romeo 4C Corsa Alfa Romeo 4C Leggenda

Унікальний спорткар буде виставлено на аукціон. Усім зацікавленим необхідно звертатися безпосередньо до Департаменту спадщини Stellantis, щоб отримати право купити цю модель.

Alfa Romeo 4C оснащена 1,75-літровим чотирициліндровим двигуном потужністю 240 к.с. і 350 Нм крутного моменту. Розгін від 0 до 100 км/год займає 4,5 секунди, а максимальна швидкість становить 258 км/год.

Раніше Фокус розповів, що новітній суперкар Alfa Romeo майже повністю розпроданий ще до офіційного анонсу.