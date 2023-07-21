Китайці показали стильні електромобілі із запасом ходу понад 1000 км (фото)

Yuanhang Y6 і H8 надійдуть у продаж у Китаї вже найближчим часом за ціною від 45 900 і 48 700 доларів відповідно. Седан зможе проїхати до 1020 км на одному заряді, а кросовер — 950 км.

Китайський бренд Yuanhang Auto показав електричний седан Y6 і електрокросовер H8. Новинки отримали стильний дизайн і великий запас ходу. Про це розповіли на сайті CarNewsChina.

Електромобілі засновані на платформі Yuanhang BHD, створеній спільно з Bosch і Huawei. Вони підтримують швидку зарядку до 800 В.

Новинки отримали стильний дизайн із великими передніми фарами. Від фальшивої решітки радіатора вирішили відмовитися.

Yuanhang Y6 отримав обтічний силует Фото: autohome.com.cn Yuanhang H8 має більше посадкових місць Фото: autohome.com.cn

Ззаду встановлені вузькі ліхтарі, з'єднані в один блок. Між ними розташована світлодіодна смуга.

Yuanhang Y6 розганяється до сотні швидше за кросовер Фото: autohome.com.cn Yuanhang H8 практичніший Фото: autohome.com.cn

Обидва авто мають схожу зовнішність, але відрізняються типом кузова. Також у них різні габарити.

Габарити Yuanhang Y6:

довжина — 5270 мм;

ширина — 2000 мм;

висота — 1500 мм;

колісна база — 3130 мм.

Габарити Yuanhang H8:

довжина — 5230 мм;

ширина — 2015 мм;

висота — 1760 мм;

колісна база — 3126 мм.

В інтер'єрі встановлено 17,38-дюймовий дисплей інформаційно-розважальної системи та цифрову панель приладів. Седан Yuanhang Y6 розрахований на п'ять посадкових місць, а кросовер Yuanhang H8 має шість посадкових місць.

В інтер'єрі встановлено два великі дисплеї Фото: autohome.com.cn

Yuanhang Y6 буде доступний у кількох версіях із заднім і повним приводом. Базова версія здатна розганятися від 0 до 100 км/год за 5,9 секунди, а топова модифікація — за 3,2 секунди.

Електричний седан зможе проїхати 620, 720, 810 або 1020 км на одному заряді залежно від версії. Його вартість становить від 329 800 до 529 800 юанів (від 45 900 до 73 800 доларів).

Yuanhang H8 також запропонують у версіях із заднім і повним приводом. Базова версія здатна розганятися від 0 до 100 км/год за 6,5 секунди, а топова модифікація — за 3,8 секунди.

Запас ходу електрокросовера становитиме 560, 610, 650, 700 або 950 км на одному заряді. Початкова ціна моделі становить 349 800 юанів (48 700 доларів).

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