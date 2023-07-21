У Києві помітили дуже рідкісний і незвичайний пікап Subaru (фото)

Subaru Baja — оригінальний легковий пікап на базі моделі Legacy, який випускали з 2002 по 2006 роки. Модель оснащували опозитними двигунами потужністю до 210 к. с.

У Києві з'явився рідкісний Subaru Baja 2003 року. Нестандартна модель є останнім (на даний момент) пікапом японської марки. Знімки авто опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Subaru свого часу випускало легкові пікапи з несучим кузовом. Модель Baja виробляли з 2002 по 2006 роки.

Пікап створений на базі Subaru Legacy та Outback Фото: Topcars UA

Модель побудована на базі Subaru Legacy і Outback третього покоління і спорідненість з моделями-донорами видно неозброєним оком. Передня частина автомобілів ідентична.

Головна відмінність Subaru Baja — ззаду: там обладнали невеликий вантажний кузов завдовжки трохи більше метра. Встановлено навіть сталеві дуги.

Пікап Subaru Baja дещо більший за споріднені Legacy та Outback — 4905 мм завдовжки за такої самої колісної бази в 2650 мм. Його позиціонували як модель для любителів активного відпочинку.

У авто невеликий кузов завдовжки трохи більше метра Фото: Topcars UA

Subaru Baja оснащували тільки 2,5-літровими опозитними четвірками. Атмосферний двигун розвивав 167 к. с., а турбований — 210 к. с. Топовий варіант розганявся до 100 км/год за 7,5 с і розвивав 210 км/год.

На вибір пропонували 5-ступінчасту механічну і 4-ступінчасту автоматичну КПП. Природно, всі Subaru Baja були повнопривідними.

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