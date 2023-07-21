Новітній електромобіль Mercedes-Benz згорів дотла в гаражі (фото)

Mercedes-Benz EQE перебував у гаражі та не був підключений до зарядної станції. Пожежна служба вважає, що пожежа виникла через коротке замикання.

В американському Джексонвіллі електричний седан Mercedes-Benz EQE загорівся, поки стояв у гаражі. Відомо, що електромобіль не був підключений до зарядної станції. Про це розповіли на сайті news4jax.com.

Електромобілі загоряються набагато рідше за традиційні автомобілі з ДВЗ. Проте погасити полум'я від таких авто набагато важче через їхню конструкцію.

Мешканка Флориди взяла Mercedes-Benz EQE напрокат, поки її автомобіль перебуває в ремонті. Електромобіль простояв у гаражі близько 22 годин, після чого загорівся.

Жінка поділилася, що незадовго до пожежі чула шипіння, після якого стався вибух. Коли вона зайшла в гараж, то побачила, що він заповнений димом.

Полум'я поширилося на будинок жінки Фото: news4jax.com

Полум'я пошкодило не лише автомобіль, а й будинок. На щастя, ніхто не постраждав.

Пожежна служба проводить розслідування цього інциденту. За їхніми словами, ймовірною причиною є не загоряння акумулятора, а збій в електроніці.

Раніше Фокус писав, що в румунському селищі Тіміш бюджетний електромобіль Dacia Spring згорів вщент за лічені хвилини через загоряння акумулятора.