На європейський ринок виходить недорогий електрокросовер BYD із запасом ходу 500 км (фото)

Електричний кросовер BYD Seal U має великий багажник і багато оснащений. Авто оснащене 218-сильним мотором.

BYD Auto розширюють свою європейську лінійку. У кількох країнах ЄС надходить у продаж електромобіль BYD Seal U. Про це повідомляє сайт Motor.es.

Запас ходу електрокара сягає 500 км Фото: BYD Auto

Новий BYD Seal U — електричний кросовер D-класу, який у Китаї відомий під назвою Song Plus. Його дизайн виконаний у традиційному стилі марки — з обтічним силуетом, вираженим "носом" і рельєфними боковинами. Розкосі фари доповнені тоненькими ходовими вогнями.

У салоні встановлено поворотний дисплей Фото: BYD Auto

Розміри BYD Seal U 2023:

довжина — 4785 мм;

ширина — 1890 мм;

висота — 1668 мм;

Колісна база — 2765 мм.

В оздобленні використана шкіра Фото: BYD Auto

У салоні BYD Seal U передбачені віртуальний щиток приладів, проекція на лобове скло і великий тачскрін, який можна повертати. Об'єм багажника становить 570-1465 л. Оснащення включає панорамний дах, клімат-контроль, навігацію і бездротову зарядку смартфонів.

Китайський електромобіль BYD Seal U оснащений 218-сильним мотором. Він розганяється до 100 км/год за 9,3 с і розвиває 175 км/год.

Об'єм багажника становить 570 л Фото: BYD Auto

На вибір запропоновано батареї ємністю 71,8 і 87 кВт∙год: запас ходу становить 420 і 500 км, відповідно. Швидко зарядити електрокар на 80% можна за 29 хвилин, також передбачена двонаправлена зарядка.

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