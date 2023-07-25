Новий дешевий кросовер Nissan розсекретили до прем'єри (фото)

Кросовер Nissan Kicks нового покоління стане більшим і технологічнішим за попередника. Модель запропонують з бензиновими двигунами, а також з гібридною силовою установкою.

У США помітили кросовер Nissan Kicks наступного покоління. Новинка отримає змінений дизайн і нові технології. Про це розповіли на сайті Motor1.

Тестовий прототип прикритий камуфляжем, але навіть зараз помітно, що нове покоління буде сильно відрізнятися від моделі поточного покоління. Nissan Kicks 2024 отримає деякі елементи дизайну від флагманського електрокросовера Ariya.

Новий Nissan Kicks стане трохи більшим Фото: Motor1.com

Новий Nissan Kicks стане трохи більшим. Це дасть змогу збільшити внутрішній простір для пасажирів заднього ряду сидінь.

Також новинка отримає змінений силует. Він стане більш обтічним і спортивним. Ще однією відмінною рисою нового покоління стануть бічні дзеркала заднього виду, які тепер будуть розміщені на кузові.

Ззаду з'являться нові вертикальні ліхтарі Фото: Motor1.com

Усередині очікується сильно змінений інтер'єр. Найпомітнішими змінами стануть цифрова панель приладів і новий великий інформаційно-розважальний дисплей.

Моторна гамма, найімовірніше, залишиться без змін. На вибір будуть доступні версії з бензиновими двигунами та гібридними силовими установками.

Раніше Фокус писав, що в інтернеті опублікували офіційні фото седана Nissan Sentra 2024.