Єдиний у своєму роді: Mazda показала свій найбільш рідкісний і невідомий спорткар (фото)

Кабріолет Mazda RX-8 існує в одному-єдиному екземплярі. Його створили для параду і з 2008 року він не виїжджав на дороги.

Mazda вперше показала на публіці унікальний кабріолет RX-8. Спорткар 15 років зберігався на складі компанії і про нього мало хто знав. Про це повідомляється на офіційній сторінці Mazda у Facebook.

Спорткар залишився в єдиному екземплярі Фото: Mazda

У ці дні Mazda RX-8 відзначає своє 20-річчя, тому версію в кузові кабріолет вирішили продемонструвати в автосалоні марки в Осаці.

Кабріолет взяв участь у параді автомобілів Mazda Фото: Mazda

Кабріолет Mazda RX-8 створили в одному-єдиному екземплярі у 2008 році спеціально для корпоративного заходу. Він один раз взяв участь у параді авто, на який допустили тільки співробітників японської компанії. Після цього його відправили на зберігання на один зі складів Mazda. Виробництво моделі не планувалося, оскільки в лінійці марки є більш доступний кабріолет Mazda MX-5.

Від стандартного купе Mazda RX-8 відкрита версія відрізняється не тільки відсутністю даху, а й масивною дугою безпеки. Крім того, за задніми сидіннями з'явилися обтічники. Оскільки це парадний кабріолет, то навіть м'якого складаного верху у нього немає.

Mazda RX-8 отримала масивну дугу безпеки Фото: Mazda

Кабріолет Mazda RX-8 встановлено стандартним 1,3-літровим роторно-поршневим двигуном потужністю 212 к. с. У парі з ним працює 6-ступінчаста автоматична КПП.

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