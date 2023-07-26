Старий спорткар Honda з 90-х уперше помили за 10 років (відео)

Старий Honda Prelude SH був покритий товстим шаром пилу, а на кузові видно сліди корозії. Майстри зробили все можливе, щоб купе стало виглядати набагато краще.

Майстри відновили зовнішній вигляд купе Honda Prelude SH 1990-х. Спорткар близько 10 років стояв у гаражі та вкрився товстим шаром пилу. Відео опублікували на YouTube-каналі WD Detailing.

Honda Prelude п'ятого покоління випускалася з 1997 по 2001 рік. Це спортивне купе на базі седана Accord з переднім приводом і відточеною керованістю.

Купе було далеко не в найкращому стані Фото: Скриншот

Майстри спершу оглянули автомобіль, щоб зрозуміти, з чим їм доведеться працювати. В інтер'єрі на них чекав неприємний сюрприз — мертвий птах за водійським сидінням. Невідомо, як він міг потрапити всередину закритого авто.

Кузов спорткара постраждав від корозії. Колеса та підкапотний простір також мали жахливий вигляд.

Першим етапом відновлення стала мийка коліс. За словами майстрів, так можна звести до мінімуму розбризкування бруду та кіптяви з коліс на щойно помитий кузов.

У підсумку автомобіль став виглядати набагато чистішим. Власник спорткара в майбутньому планує усунути всі механічні пошкодження авто, а також позбутися слідів корозії.

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