Майбутні автомобілі Volvo отримають незвичайний гнучкий спойлер (фото)

Антикрило складається з декількох елементів, деякі з яких є рухомими. Конструкція може змінювати свою форму та напрямок залежно від ситуації на дорозі.

Volvo запатентували незвичайне гнучке антикрило для збільшення притискної сили. Така технологія може з'явитися на майбутніх автомобілях бренду. Про це розповіли на сайті CarBuzz.

У Відомстві з патентів і товарних знаків США виявили незвичайний патент від Volvo. У ньому описана конструкція антикрила з рухомими елементами.

Антикрило складається з приводних тросів, гнучкої секції та приводного мотора. Гнучка секція містить рухому поверхню та елементи рами, які під'єднані до приводу.

У конструкції застосовується відразу кілька цікавих рішень Фото: USPTO

Антикрило може залишатися в нейтральному положенні з малим лобовим опором. Під час увімкнення приводного мотора троси тягнуть елементи рами, переводячи конструкцію у вигнуте вертикальне положення.

Антикрило складається з безлічі рухомих елементів Фото: USPTO

У конструкції використовується безліч Y- і V-подібних елементів. Вони здатні змінювати свою форму та напрямок, розподіляючи повітряний потік.

Антикрило отримуватиме інформацію від навігаційної системи та кількох зовнішніх датчиків. Це дасть змогу оперативно змінювати положення конструкції для генерації більшої притискної сили.

Раніше Фокус повідомляв, що Honda запатентували незвичайні спіральні вихлопні труби, які підвищують ефективність двигуна.