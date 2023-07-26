Легка вага і 650 сил: легендарний інженер представив незвичайний суперкар (фото)

Суперкар Nichols N1A буде випущено обмеженим тиражем. Новинка оснащена 650 сильним двигуном, а її вага становить лише 900 кг.

Американська компанія Nichols Cars представила ретросуперкар N1A. Новинка натхненна культовим болідом McLaren M1A 1960-х. Про це розповіли на сайті Motor1.

Nichols Cars заснував легендарний інженер Стів Ніколс. Саме він першим застосував вуглецеве волокно в конструкції болідів "Формули-1".

Стів Ніколс спроєктував знамениті перегонові автомобілі McLaren MP4/3 і MP4/4. Пізніше він працював з компаніями Ferrari, Jaguar, Jordan і Sauber.

Стів Ніколс поруч зі своїм новим суперкаром Фото: Nichols Cars

Nichols N1A отримав незвичайний дизайн у стилі McLaren M1A. Спереду розташовані компактні фари та хромована решітка радіатора.

Ззаду розміщені невеликі ліхтарі та два вихлопних патрубки. У автомобіля немає даху, що дало змогу знизити його вагу до 900 кг.

Ззаду встановлено компактні ліхтарі Фото: Nichols Cars

Спереду встановлені 19-дюймові колісні диски, а ззаду — 20-дюймові. Вони взуті в шини Michelin Pilot Sport Cup 2.

Першу партію Nichols N1A буде виготовлено тиражем у 15 екземплярів. Кожен автомобіль буде присвячений одній із 15 перегонів, у яких перемагав болід McLaren MP4/4.

Новинка отримала мінімалістичний інтер'єр Фото: Nichols Cars

У Nichols Cars допрацювали 6,2-літровий двигун V8 LS3 від Chevrolet Corvette, збільшивши його об'єм до 7 літрів. Це та багато інших змін дали змогу підвищити потужність з 430 до 650 к.с. Він працюватиме в парі з шестиступінчастою механічною коробкою передач або автоматичною КПП на вибір.

Ціни на Nichols N1A поки не розголошуються. Кожен суперкар буде виготовлений вручну, щоб задовольнити всі уподобання клієнтів.

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