На аукціоні продадуть незвичайне авто Джеймса Бонда з лижами і реактивним двигуном (відео)

Aston Martin V8 знімався у фільмі "Іскри з очей" 1987 року. Для Джеймса Бонда спорткар оснастили висувними лижами і реактивним двигуном.

У США на аукціон RM Sotheby's виставили Aston Martin V8 1973 року. За авто планують виручити від 1,4 до 1,8 мільйона доларів. Про це повідомляє офіційний сайт аукціонного дому.

Спорткар купили на вторинному ринку Фото: RM Sotheby's

Річ у тім, що саме цей Aston Martin V8 став авто Джеймса Бонда. Купе знялося у фільмі "Іскри з очей" 1987 року з Тімоті Далтоном у головній ролі.

Цей Aston Martin V8 випадково став авто Джеймса Бонда. Річ у тім, що завод Aston Martin виявився завантажений замовленнями і для фільму довелося шукати старі спорткари.

Ззаду з'явилося сопло реактивного двигуна Фото: RM Sotheby's

Для фільму Aston Martin V8 модифікували. Він отримав висувні лижі, а ззаду з'явилося сопло реактивного двигуна (бутафорське, звісно). За сюжетом агент 007 спускався на реактивному Aston Martin засніженим гірським схилом.

Крім того, Aston Martin V8 отримав шини з шипами і проекцію на лобове скло. Для полегшення авто з нього зняли важкий 5,4-літровий двигун V8. Після зйомок у фільмі Aston Martin V8 зберігався на кіностудії до 1995 року, а потім його продали в приватну колекцію.

Нагадаємо, нещодавно продали ще один Aston Martin Джеймса Бонда. Купе DB5 пішло з молотка за 2,5 мільйона доларів.

Також Фокус писали, що на аукціоні продали знамените авто з фільму "Назад у майбутнє".