На аукціоні продадуть незвичайне авто Джеймса Бонда з лижами і реактивним двигуном (відео)
Aston Martin V8 знімався у фільмі "Іскри з очей" 1987 року. Для Джеймса Бонда спорткар оснастили висувними лижами і реактивним двигуном.
У США на аукціон RM Sotheby's виставили Aston Martin V8 1973 року. За авто планують виручити від 1,4 до 1,8 мільйона доларів. Про це повідомляє офіційний сайт аукціонного дому.
Річ у тім, що саме цей Aston Martin V8 став авто Джеймса Бонда. Купе знялося у фільмі "Іскри з очей" 1987 року з Тімоті Далтоном у головній ролі.
Цей Aston Martin V8 випадково став авто Джеймса Бонда. Річ у тім, що завод Aston Martin виявився завантажений замовленнями і для фільму довелося шукати старі спорткари.
Для фільму Aston Martin V8 модифікували. Він отримав висувні лижі, а ззаду з'явилося сопло реактивного двигуна (бутафорське, звісно). За сюжетом агент 007 спускався на реактивному Aston Martin засніженим гірським схилом.
Крім того, Aston Martin V8 отримав шини з шипами і проекцію на лобове скло. Для полегшення авто з нього зняли важкий 5,4-літровий двигун V8. Після зйомок у фільмі Aston Martin V8 зберігався на кіностудії до 1995 року, а потім його продали в приватну колекцію.
Нагадаємо, нещодавно продали ще один Aston Martin Джеймса Бонда. Купе DB5 пішло з молотка за 2,5 мільйона доларів.
Також Фокус писали, що на аукціоні продали знамените авто з фільму "Назад у майбутнє".