Дорожня лють: водії Bugatti та BMW влаштували агресивну ДТП (відео)

На записі з відеореєстратора помітно, як водій Bugatti кілька разів підрізав водія BMW. У підсумку дії водіїв призвели до дорогої ДТП.

У китайській провінції Цзянсу гіперкар Bugatti Veyron Grand Sport і седан BMW 2 Gran Coupe потрапили в дивну ДТП. Обидва водії провокували один одного на зіткнення. Відео опублікували на YouTube-каналі Will C.

На записі з відеореєстратора помітно, як водій Bugatti кілька разів підрізав водія BMW. Седан їхав у крайній правій смузі та не поступався дорогою гіперкару.

Водій BMW намагався притиснутися ближче до автомобіля, який їхав попереду, щоб не дати Bugatti стати між ними. У підсумку це призвело до зіткнення двох авто.

Bugatti Veyron Grand Sport отримав незначні пошкодження кузова. Попри це ремонт суперкара може обійтися в кілька десятків тисяч доларів. Що саме стало причиною такої поведінки водіїв — невідомо.

Bugatti Veyron Grand Sport оснащений 8,0-літровим турбованим двигуном W16 потужністю 1001 к.с. і 1250 Нм крутного моменту. Розгін від 0 до 100 км/год займає 2,7 секунди, а максимальна швидкість становить 407 км/год.

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