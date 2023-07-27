Tesla сильно завищує запас ходу своїх електромобілів: деталі розслідування

У розслідуванні згадується те, що Tesla використовує одразу кілька хитрощів. Для далекоміра навіть був написаний спеціальний алгоритм, який обманює водіїв про запас ходу.

Журналісти звинуватили компанію Tesla в махінаціях з даними про запас ходу своїх електромобілів. За їхніми словами, американський виробник використовує одразу кілька хитрощів, щоб підробляти такі дані. Про це повідомили на сайті Reuters.

У розслідуванні згадується те, що в Tesla використовують цикл EPA для вимірювання запасу ходу своїх електромобілів. Журналісти вважають, що експерти з електрокарів знали про махінації автовиробника.

Кілька років тому Tesla почала перебільшувати дальність ходу багатьох своїх електромобілів. Для цього було написано алгоритм для далекоміра, який показував водіям "оптимістичні" оцінки запасу ходу.

Цікаво те, що при заряді акумулятора нижче 10% автомобілі все ще здатні проїхати десятки кілометрів. Це створює відчуття того, що електрокари Tesla можуть проїхати навіть більше заявленого запасу ходу.

Журналісти заявили, що така ініціатива виходила особисто від генерального директора Ілона Маска. Саме він хотів, щоб електромобілі Tesla виглядали більш вигідними на тлі конкурентів.

Експерти порталу Recurrent перевірили реальний запас ходу електромобілів Tesla. Результат виявився доволі поганим.

Електромобілі Tesla в середньому проїжджають на 40% менше від заявленого запасу ходу. При цьому взимку цей показник знижується ще на 15%.

Поки що в Tesla не відреагували на це розслідування. Журналісти мають намір звернутися до суду, щоб виробник поніс покарання за махінації.

Раніше Фокус писав, що електромобілі Tesla опинилися під забороною в китайському місті Ченду.