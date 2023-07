Експерти показали різницю між всесезонними шинами для автомобілів (відео)

Більшість виробників пропонують високопродуктивні всесезонні шини для спортивних автомобілів. Експерти наочно показали, чим відрізняються покришки від Continental, Pirelli, Falken, BFGoodrich, General і Vredestein.

Експерти порівняли високопродуктивні всесезонні шини для авто. У порівнянні брали участь комплекти Continental, Pirelli, Falken, BFGoodrich, General і Vredestein. Відео опублікували на YouTube-каналі Tyre Reviews.

Всесезонні шини на відміну від літніх та зимових покришок можуть використовуватися в будь-який сезон. Зазвичай вони не підходять для високопродуктивних автомобілів, але більшість виробників почали випускати такі моделі.

Для порівняння експерти обрали шини:

Continental ExtremeContact DWS 06 PLUS;

Pirelli P Zero AS Plus 3;

Falken Azenis FK460 AS;

Atlas Force UHP;

Vredestein Hypertrack All Season;

General G Max AS 05;

BFGoodrich g Force COMP 2 A/S Plus.

Тестовим автомобілем став маслкар Dodge Challenger SRT Hellcat. Він оснащений 6,2-літровим компресорним двигуном потужністю 727 к.с. і 889 Нм крутного моменту. Розгін від 0 до 100 км/год займає 3,7 секунди, а максимальна швидкість становить 320 км/год.

Експерти провели кілька тестів, в яких шини демонстрували свою ефективність. Їх випробовували на сухій і мокрій дорозі, а також оцінили їхній рівень комфорту та шуму.

На сухій дорозі найкраще зчеплення забезпечили шини Pirelli P Zero AS Plus 3. Найефективніше гальмування показав комплект Continental ExtremeContact DWS 06 PLUS.

На мокрій дорозі найкращий час проходження кола показав автомобіль із шинами Continental ExtremeContact DWS 06 PLUS. Найефективніше гальмування забезпечив комплект Pirelli P Zero AS Plus 3.

Найкомфортнішими виявилися шини Vredestein Hypertrack All Season. Також вони видавали найменше шуму.

Експерти заявили, що шини Continental ExtremeContact DWS 06 PLUS і Pirelli P Zero AS Plus 3 виявилися найкращими в цьому порівнянні. Вони забезпечують відмінне зчеплення з дорогою, але є найдорожчими.

Результати порівняння шин:

Continental ExtremeContact DWS 06 PLUS — 97,6%;

Pirelli P Zero AS Plus 3 — 97,6%;

Falken Azenis FK460 AS — 97,3%;

Atlas Force UHP — 95,7%;

Vredestein Hypertrack All Season — 94,1%;

General G Max AS 05 — 94%;

BFGoodrich g Force COMP 2 A/S Plus — 93,3%.

