Презентовано новий Ford Transit 2024: як змінився популярний мінівен (фото)

Ford Transit 2024 став виразнішим на вигляд, а його салон зробили сучаснішим. Електричній версії моделі суттєво збільшили запас ходу.

У Китаї представили новий Ford Transit. Комерційна модель пройшла оновлення і надійде в продаж з осені. Про це повідомляє сайт Autohome.

Базова версія набула рис дизайну Ford Ranger Фото: autohome.com.cn

Китайський Ford Transit 2024 з'явився раніше глобальної версії. Це глибока модернізація моделі, яку випускають з 2014 року. Більшість кузовних панелей було замінено.

Електромобіль Ford e-Transit впізнається за заглушкою на місці решітки радіатора Фото: autohome.com.cn

Дизайн Ford Transit став виразнішим і суттєво різниться, залежно від версії моделі. У початковому виконанні решітка радіатора і фари виконані в дусі пікапа Ford Ranger.

На передній панелі встановлено два дисплеї Фото: autohome.com.cn

У більш розкішних версіях передня частина виконана в дусі нещодавно представленого Ford Tourneo Courrier. В електромобілі ж замість радіаторної решітки встановлено пластикову заглушку.

У салоні Ford Transit 2024 на передній панелі встановлено два дисплеї. Як і раніше, китайська модель запропонована у вантажних і пасажирських версіях різної довжини і висоти місткістю до 11 осіб. Перелік опцій поповнили задня пневмопідвіска і система напівавтономного водіння.

Модель доступна у версіях місткістю до 11 осіб Фото: autohome.com.cn

Новий Ford Transit збереже турбодизелі об'ємом 2,0, 2,2 і 2,4 л і буде доступний з 6-ступінчастою механічною і 8-ступінчастою автоматичною КПП. Електромобіль Ford e-Transit збереже 211-сильний мотор, але отримає збільшену батарею на 100 кВт∙год, що збільшить запас його ходу до 320 км.

Раніше Фокус повідомляв, що Ford презентував кросовер у стилістиці 70-х років.

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