Експерти порівняли новітній електрокросовер Mercedes і Tesla Model X (відео)

Mercedes-Benz EQS SUV і Tesla Model X пропонують семимісний інтер'єр і багате оснащення. Проте ці електрокросовери мають безліч відмінностей.

Американські блогери порівняли електрокросовери Mercedes-Benz EQS SUV і Tesla Model X. Ці моделі є гідними конкурентами одна для одної. Про це розповіли на сайті InsideEVs.

Tesla Model X має великий попит у багатьох країнах. Це практичний електричний кросовер з відмінною динамікою та багатим оснащенням. Проте конкуренти також пропонують розкішні електрокросовери.

Mercedes-Benz EQS SUV дебютував у 2022 році та став топовим електрокросовером бренду. Модель побудована на електричній платформі МЕА, яку також використовують моделі EQE та EQS.

Блогери похвалили дизайн німецького електрокросовера. Окремо згадали зовнішній вигляд решітки радіатора та світлодіодної смуги спереду.

Також Mercedes-Benz EQS SUV відрізняється розкішнsiим інтер'єром. Усередині встановлено три великі дисплеї, а шумоізоляція перебуває на вищому рівні, ніж у Tesla Model X.

У Mercedes-Benz EQS SUV розкішніший інтер'єр Фото: Скриншот

Tesla Model X виявився трохи місткішим. Також у німецького електрокросовера немає переднього багажника, на відміну від конкурента.

Mercedes-Benz EQS SUV отримав керовані задні колеса, які полегшують паркування в обмеженому просторі. У Tesla Model X такої функції немає.

Mercedes-Benz EQS SUV дорожчий, ніж Tesla Model X Фото: Скриншот

У порівнянні запасу ходу обидва електрокросовери показали схожі результати. Tesla Model X заряджається трохи швидше, ніж Mercedes-Benz EQS SUV, і швидше розганяється від 0 до 100 км/год.

У підсумку блогери заявили, що Mercedes-Benz EQS SUV виявився розкішнішим, ніж Tesla Model X. У 2024 році німецький електрокросовер отримає доступ до мережі Tesla Supercharger Network, що зробить його експлуатацію зручнішою.

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