Незвичайний мотоцикл з двигуном від Dodge Viper встановив новий рекорд швидкості (відео)

Британець надихнувся прототипом Dodge Tomahawk і побудував 500-сильний мотоцикл. Він встановив новий світовий рекорд швидкості для мотоциклів з пасажиром.

Умілець Аллен Мільярд побудував незвичайний мотоцикл з 500-сильним двигуном від Dodge Viper. Цей транспортний засіб зміг розігнатися до рекордної швидкості. Про це повідомили на сайті The Drive.

Британська асоціація хронометражу зафіксувала новий рекорд швидкості для мотоциклів з пасажиром. Millyard Viper V10 розігнався до 295 км/год.

Мільярд зібрав цей мотоцикл 14 років тому. Він отримав довгий корпус, щоб розмістити величезний мотор від американського спорткара.

Мотоцикл оснащений 8,0-літровим атмосферним двигуном V10 від Dodge Viper потужністю 500 к.с. і 665 Нм крутного моменту. Вага транспортного засобу становить лише 600 кг.

Мільярд поділився, що керувати таким мотоциклом дуже складно. Рекордний заїзд з пасажиром він порівняв з поїздкою на велосипеді, до якого прикріпили ящик із цементом.

Умілець надихнувся прототипом Dodge Tomahawk, який американці показали у 2003 році. Він також оснащувався двигуном від Dodge Viper, але так і не надійшов у серійне виробництво через міркування безпеки.

Dodge Tomahawk був представлений у 2003 році Фото: Wikipedia

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