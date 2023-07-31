Культовий спорткар BMW навмисно знищили в оригінальний спосіб (відео)

Спортивний BMW M5 E60 потужний і швидкий, але не вирізняється надійністю. Несправний седан вирішили знищити на камеру.

У Німеччині нестандартно позбулися BMW M5 E60. Знаменитий спортивний седан знищили гусеничною технікою заради переглядів на Youtube. Відео опублікував блогер MasterMilo.

BMW M5 E60 переїхали броньованою ремонтно-евакуаційною машиною ZS-55A, побудованою на шасі танка Т-54/55. Її маса становить 35 тонн, тому не дивно, що від седана BMW залишилася купа понівеченого металу.

BMW M5 E60 не вирізняється надійністю Фото: BMW

У такий оригінальний спосіб знищили несправний BMW M5 E60. Попередньо з авто зняли деталі, які ще можна продати.

Річ у тім, що культовий BMW M5 E60 виявився вельми проблематичною моделлю. Його головна гордість — високооборотистий двигун V10 — вийшов примхливим, ненадійним і часом не підлягав ремонту.

Саме така поломка трапилася у цього авто. Його блок циліндрів пошкоджений і необхідна дорога заміна мотора.

Загалом випущено трохи більше 20 000 BMW M5 E60. Седан оснащений 5,0-літровим V10 потужністю 507 к. с. Він здатний розігнатися до 100 км/год за 4,7 с, а його максимальна швидкість обмежена на позначці 250 км/год.

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