Швидкий та економний: представлено 380-сильний дизельний седан BMW (фото)

BMW MH3 400d отримав безліч зовнішніх і внутрішніх доопрацювань. Седан здатний розганятися до сотні менш ніж за 4 секунди та розвивати швидкість до 280 км/год.

Related video

Тюнінг-ательє Manhart представило спортивний дизельний седан BMW MH3 400d. Автомобіль отримав новий кузовний обвіс і доопрацьований двигун. Про це повідомили на сайті Motor1.

Новий Manhart MH3 400d заснований на седані BMW M340d. Тюнери зробили модель ще швидшою та брутальнішою зовні.

Автомобіль пофарбували в чорний колір і доповнили декоративними смугами чорного та червоного кольорів. Зовнішній вигляд доповнюють нові 20-дюймові колісні диски Concave One чорного кольору.

Важливо

Культовий італійський хетчбек 80-х перетворили на 370-сильний спорткар (фото)

BMW MH3 400d отримав новий кузовний обвіс з карбоновими елементами. Позаду з'явилися збільшені вихлопні патрубки, які зробили звук вихлопу більш агресивним.

Позаду з'явилися нові вихлопні патрубки Фото: Manhart

Автомобіль став нижчим на 40 мм спереду та 30 мм стандартної моделі. Також для поліпшення керованості тюнери зробили підвіску седана жорсткішою.

Тюнери лише трохи змінили інтер'єр Фото: Manhart

BMW MH3 400d оснащений 3,0-літровим турбодизелем потужністю 380 к.с. і 770 Нм крутного моменту. Розгін від 0 до 100 км/год займає близько 3,8 секунди, а максимальна швидкість становить 280 км/год.

Раніше Фокус розповів, що нове чотиридверне купе BMW 2 Series Gran Coupe вперше помітили під час тестів.