Культовий італійський хетчбек 80-х перетворили на 370-сильний спорткар (фото)

Manhart зазвичай займаються тюнінгом спортивних моделей BMW, але цього разу ательє зробило виняток. Італійський спорткар отримав безліч зовнішніх і внутрішніх поліпшень.

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Німецьке тюнінг-ательє Manhart представило пакет доопрацювань для зарядженого хетчбека Lancia Delta HF Integrale. Автомобіль отримав деякі зовнішні доопрацювання і став помітно потужнішим. Про це розповіли на сайті CarBuzz.

Lancia Delta HF Integrale була представлена в 1986 році як дорожній автомобіль для омологації в Чемпіонаті світу з ралі. Існувало кілька версій моделі, найшвидшою з яких була 215-сильна Delta HF Integrale Evoluzione II.

Lancia Delta HF Integrale обклеїли матовою вініловою плівкою темно-зеленого кольору з червоними акцентами на кузові. Також були затемнені задні ліхтарі.

Задні ліхтарі спорткара затемнили Фото: Manhart

Хетчбек отримав нові 17-дюймові колісні диски OZ Racing сірого кольору. Вони взуті в шини розмірністю 205/40.

Lancia Delta HF Integrale 400 Manhart отримала нові 17-дюймові колісні диски Фото: Manhart

В інтер'єрі також з'явилося кілька змін. Усередині встановлено нове кермо та підлогові килимки. В оздобленні використовується шкіра та алькантара.

Автомобіль отримав змінений інтер'єр Фото: Manhart

Під капотом розташований 2,0-літровий турбований двигун потужністю 370 к.с. і 550 Нм крутного моменту. Розгін від 0 до 100 км/год займає приблизно 4 секунди.

Для кращої керованості хетчбек оснастили підвіскою KW Suspensions. Крім цього автомобіль отримав нову гальмівну систему Manhart Big Brake.

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Вартість пакета доопрацювань не розкривається. Усі деталі обговорюються безпосередньо з тюнінг-ательє.

Раніше Фокус писав, що концерн Stellantis взявся за перезапуск бренду Lancia.