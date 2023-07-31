Паб на колесах: старий "Запорожець" перетворили на ідеальне авто для пікніка (фото)

"Запорожець" отримав оригінальний причіп із пивною колонкою. Вона повністю автономна і може працювати від генератора.

"Горбатий" ЗАЗ-965 1965 року став основою для цікавого проекту. Старий "Запорожець" переробили на пересувний пивбар. Про це повідомляє "Автоцентр".

Тюнінг ЗАЗ-965 виконали в Литві

Незвичайний тюнінг "Запорожця" виконали в литовському місті Каунас. Салон ЗАЗ-965 перетягнули дорогою шкірою і встановили комфортабельні передні крісла, також з'явилися литі диски та іммобілайзер.

Причіп виконано з деталей іншого "Запорожця"

Від сидінь другого ряду довелося відмовитися, адже тюнінг ЗАЗ-965 також охоплює встановлення більшого і потужнішого двигуна — 1,4-літрової бензинової четвірки на 73 к. с. Вона займає більше місця ззаду.

Салон оздоблений шкірою

Зате у "Запорожця" з'явився оригінальний причіп, зібраний із деталей ще одного ЗАЗ-965. У ньому ховається головна родзинка авто.

У причепі знайшлося місце для пивної колонки з 20-літровим кегом і балоном із вуглекислим газом. Система працює від окремого генератора, тобто пиво можна розливати просто на природі.

Пивна колонка працює від генератора

Зараз "горбатий" ЗАЗ-965 виставлено на продаж. За весь автопоїзд просять 7999 євро, а "Запорожець" без причепа оцінили в 7150 євро.

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