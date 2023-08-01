Prado на мінімалках: екстремальний позашляховик Toyota показали на перших зображеннях

Новий Toyota 4Runner збудують на сучасній рамній платформі. Позашляховик запропонують із 2,4-літровими турбомоторами та потужною гібридною установкою.

До інтернету потрапили рендери Toyota 4Runner шостого покоління. Рамний позашляховик дебютує у 2024 році. Про це повідомляє сайт 4runner6g.com.

Нинішній Toyota 4Runner випускають із 2009 року, тому настав час для зміни поколінь. Тим більше, нещодавно вже дебютував споріднений пікап Toyota Tacoma.

Toyota 4Runner збудують на платформі Land Cruiser

Саме на кшталт Tacoma і буде виконано дизайн Toyota 4Runner і рендери це підтверджують. Позашляховик став брутальнішим – з розширеними крилами, компактними діодними фарами та величезною решіткою радіатора.

Як Tacoma, так і 4Runner побудовані на рамній платформі TNGA-F від Toyota Land Cruiser 300. Її буде використовувати і новий Toyota Land Cruiser Prado, який дебютує вже сьогодні, 1 серпня, увечері.

Цікаво, що Prado 2024 анонсували і в США. Там же продається і Toyota 4Runner, тому новий позашляховик стане доступнішою альтернативою Prado. Втім, у лінійці будуть і дорожчі версії підвищеної прохідності із збільшеним кліренсом, шноркелем та 33-дюймовою позашляховою гумою.

У лінійці вперше з'явиться гібридна версія

У Toyota Tacoma 2024 запозичують і двигуни для 4Runner. Позашляховик оснащуватимуть 2,4-літровими бензиновими турбочетвірками на 231 та 282 л. с., а також 326-сильною гібридною установкою.

Раніше Фокус повідомляв, що Toyota презентувала недорогий представницький седан із витратою палива 6,1 л на 100 км.

Також ми писали, що в Україні з'явився екстремальний пікап Toyota.