Краще за Camry: Toyota показала великий седан за $29 200 з витратою 6,1 л на 100 км (фото)

Седан Toyota Avalon оснастили економічним 2,0-літровим мотором. Базовий варіант моделі отримав електропривід сидінь, а його салон оздоблено шкірою.

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Лінійку Toyota Avalon 2023 поповнила нова початкова версія. Презентація седана відбулася в Китаї, адже саме в цій країні модель Е-класу користується найбільшим попитом. Про це повідомляє сайт Autohome.

Нова Toyota Avalon 2023 у базовій версії коштує в Китаї від 209 800 юанів ($29 200). Здешевити седан вдалося, насамперед, завдяки новому двигуну.

Седан оснастили 2,0-літровим 177-сильним двигуном Фото: autohome.com.cn

Великий седан Toyota оснастили 2,0-літровим бензиновим двигуном на 177 к. с. і 207 Н∙м, знайомим за Corolla і RAV4. З безступінчатим варіатором CVT витрата становить 6,1 л/100 км, тобто авто майже настільки ж економічне, як і дорожчий гібрид Toyota Avalon.

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Візуально базова Toyota Avalon відрізняється від інших моделей лише колісними дисками. У салоні змін більше — зокрема, седан не отримав віртуальний щиток приладів, а центральний тачскрін зменшено до 8 дюймів у діагоналі.

Салон седана оздоблений шкірою Фото: autohome.com.cn

Проте його салон оздоблено шкірою, а передні сидіння отримали електропривод, як і у всіх Toyota Avalon 2023.

Раніше Фокус повідомляв, що дешеву версію отримав і новий Ford Mondeo. Вона коштує від $20 500.

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