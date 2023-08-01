Skoda представила нові Scala та Kamiq 2024: як вони змінилися (фото)

Skoda Kamiq і Scala вперше оновили після дебюту у 2019 році. Моделі будуть доступні з бензиновими двигунами потужністю від 95 до 150 сил.

Skoda представила оновлений кросовер Kamiq і хетчбек Scala 2024 модельного року. Автомобілі отримали змінену зовнішність і розширений список оснащення. Про це повідомили на сайті бренду.

Skoda Kamiq і Scala вперше надійшли в продаж у 2019 році. Це перше оновлення бюджетних моделей з моменту їхнього дебюту.

Компактний кросовер і хетчбек поділяють платформу MQB A0. На цій архітектурі також побудовані моделі Seat Arona та Volkswagen T-Cross.

Нова Skoda Kamiq 2024

Оновлений кросовер Skoda Kamiq отримав збільшену решітку радіатора та нову передню оптику. Також спереду можна помітити змінений бампер.

Спереду з'явилася нова оптика Фото: Skoda

Задні ліхтарі отримали оновлену графіку. На бампері є невеликий сталевий дифузор.

Ззаду встановлено сталевий дифузор Фото: Skoda

У базову комплектацію увійдуть 17-дюймові колісні диски. Як опція будуть доступні й 18-дюймові колісні диски.

В інтер'єрі встановлено 8,25-дюймовий мультимедійний дисплей і 8,0-дюймову панель приладів. За доплату буде доступний 10,25-дюймовий дисплей інформаційно-розважальної системи. Також передбачено чотири порти USB Type-C для зарядки мобільних гаджетів.

В інтер'єрі встановлені два великі дисплеї Фото: Skoda

Базова комплектація отримає 1,0-літровий бензиновий двигун потужністю 95 к.с. Він працює в парі з п'ятиступінчастою механічною коробкою передач.

Також буде доступний 1,0-літровий бензиновий двигун, який видає потужність 115 к.с. Він працює в парі з шестиступінчастою механічною коробкою передач або з семиступінчастою автоматичною коробкою передач DSG.

Деякі версії кросовера будуть запропоновані з 1,5-літровим бензиновим двигуном потужністю 150 к.с. Він доступний з шестиступінчастою механічною коробкою передач або з семиступінчастою автоматичною коробкою передач DSG.

Нова Skoda Scala 2024

Хетчбек Skoda Scala 2024 отримав збільшену решітку радіатора та вузькі фари. Також спереду можна помітити оновлений бампер.

Оновлена Skoda Scala отримала нові вузькі фари Фото: Skoda

Задні ліхтарі отримали оновлену графіку та стали ефективнішими. Загалом модель зберегла впізнаваний дизайн.

Задні ліхтарі отримали нову графіку Фото: Skoda

У базову комплектацію увійдуть 16-дюймові колісні диски. Крім цього будуть доступні й 17- та 18-дюймові колісні диски.

В інтер'єрі тепер використовується більше екологічно чистих матеріалів. Серед них рослинні волокна та перероблений пластик.

Всередині можна знайти 8,25-дюймовий дисплей інформаційно-розважальної системи та 8,0-дюймову панель приладів. Найдорожчі комплектації отримають 10,25-дюймовий мультимедійний дисплей.

В інтер'єрі використовуються нові екологічні матеріали Фото: Skoda

Базова версія хетчбека отримає 1,0-літровий бензиновий двигун потужністю 95 к.с. Він працює в парі з п'ятиступінчастою механічною коробкою передач.

Також буде доступний 1,0-літровий бензиновий двигун, який видає потужність 115 к.с. Він працює в парі з шестиступінчастою механічною коробкою передач або з семиступінчастою автоматичною коробкою передач DSG.

Топові версії Skoda Scala запропонують з 1,5-літровим бензиновим двигуном потужністю 150 к.с. Він доступний з шестиступінчастою механічною коробкою передач або з семиступінчастою автоматичною коробкою передач DSG.

Ціни на оновлені Skoda Scala і Kamiq поки що не оголошені. Очікується, що автомобілі стануть трохи дорожчими за поточні моделі.

Раніше Фокус розповів, що в інтернеті опублікували зображення Skoda Kodiaq другого покоління.