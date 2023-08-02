Довгоочікувана заміна Prado: презентовано новий Toyota Land Cruiser 250 (фото, відео)

Новий Toyota Land Cruiser 250 став більшим і брутальнішим на вигляд, а також отримав набір сучасних технологій. Вперше модель доступна в гібридному виконанні.

У Японії та США відбулася офіційна прем'єра Toyota Land Cruiser 250 — саме так називатиметься новий Prado. Одна з найочікуваніших новинок надійде в продаж з першого кварталу 2024 року. Подробиці позашляховика розкрили на офіційному сайті Toyota.

Позашляховик побудований на платформі Toyota Land Cruiser 300 і став більшим Фото: Toyota

Позашляховик планують продавати не тільки в Європі, Азії та Африці, а й у Північній Америці. Базова ціна Toyota Land Cruiser 250 становитиме близько 50-55 тис. доларів.

Два варіанти дизайну Toyota Land Cruiser 250 2024 року

Новий Toyota Land Cruiser 250 кардинально змінився зовні. Його дизайн став більш брутальним і рубаним — з масивними бамперами, розширеними колісними арками і вигнутою віконною лінією.

Базова версія отримала круглі фари Фото: Toyota

На вибір запропоновано два варіанти оформлення передньої частини. У базовій версії Land Cruiser 1958 фари круглі, а в дорожчому Toyota Land Cruiser — прямокутні. Стандартними є 18-дюймові диски.

Як і споріднений Lexus GX 2024, новий Prado побудований на сучасній рамній платформі TNGA-F від Toyota Land Cruiser 300. Позашляховик став більшим, хоча він компактніший за Lexus.

Дизайн авто вийшов більш брутальним Фото: Toyota

Розміри Toyota Land Cruiser 250:

довжина — 4920 мм;

ширина — 2139 мм;

висота — 1859 мм;

колісна база — 2850 мм.

Салон і комплектація Toyota Land Cruiser 250

Позашляховик вперше отримав віртуальний щиток приладів, за доплату доступна і проекція на лобове скло. У базовій версії встановлено 8,0-дюймовий тачскрін, а в дорожчих варіантах — 12,3-дюймовий.

У салоні з'явився цифровий щиток приладів Фото: Toyota

Передні сидіння розділені високим тунелем. Новий Prado 2024 запропонують у версіях на 5 і 7 місць.

Базова комплектація Toyota Land Cruiser 1958 включає безключовий доступ, підігрів керма і сидінь, бездротову зарядку для смартфонів. Топовий варіант Premium додає шкіряний салон, електропривод і вентиляцію сидінь, люк, камери кругового огляду та акустику JBL з 14 динаміками.

У всіх Toyota Land Cruiser 250 передбачено пакет систем безпеки Safety Sense 3.0: адаптивний круїз-контроль, автоматичне гальмування, утримання у смузі, контроль "сліпих" зон, управління світлом фар і розпізнавання дорожніх знаків.

Модель запропонована у версіях на 5 і 7 місць Фото: Toyota

Характеристики Toyota Land Cruiser 250

Новий Toyota Land Cruiser 250 дебютував у двох версіях. Замість 4,0-літрового V6 тепер запропоновано 326-сильну гібридну установку з 2,4-літровою турбочетвіркою і електромотором. Такий позашляховик здатний буксирувати 2,7-тонний причіп.

Toyota Land Cruiser вперше став гібридом Фото: Toyota

На європейському ринку залишається 2,8-літровий 204-сильний турбодизель, який у 2025 році доповнять "м'якою" гібридною установкою. Він може буксирувати причіп вагою 3,5 тонни.

Усі Toyota Land Cruiser 250 отримали 8-ступінчастий автомат. Звісно, новий Prado 2024 зберіг повний привід зі знижувальною передачею і блокуваннями диференціалів. Кліренс Toyota Land Cruiser 250 дорівнює 221 мм, кут в'їзду — 30°, а з'їзду — 22°.

Також передбачені система допомоги на спуску Downhill Assist Control, позашляховий круїз-контроль Crawl Control і режими для різних типів бездоріжжя (Multi-Terrain Select). Як опцію запропоновано посилені пороги і додатковий захист днища.

Новий Toyota Land Cruiser 250 вперше отримав електропідсилювач керма. У нього змінена незалежна підвіска спереду і нова залежна "багатоважіль" ззаду. Гальма збільшено до 432 мм у діаметрі.

Раніше Фокус повідомляв, що Toyota готує більш доступну альтернативу Land Cruiser 250.

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