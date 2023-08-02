Оновлена легенда: представлено новий Toyota Land Cruiser 70 (фото, відео)

Знаменитому Toyota Land Cruiser 70 оновили дизайн і поліпшили салон. Під капот встановили більш тяговитий і економічний дизель.

Разом із новим Prado 2024 в Японії презентували і модернізований Toyota Land Cruiser 70. Класичну модель-довгожителя, що випускається з 1984 року, не збираються знімати з виробництва, і вона пройшла чергове оновлення. Про це повідомляє офіційний сайт Toyota.

У позашляховика нова передня частина Фото: Toyota

У Toyota Land Cruiser 70 повністю нова передня частина. Позашляховику повернули круглі фари, але вони тепер світлодіодні. Також замінено решітку радіатора, капот і бампер. У лінійці залишився і пікап. Зміни зробили авто більшим.

Пікап Toyota Land Cruiser 70 Фото: Toyota

Розміри Toyota Land Cruiser 70 2023:

довжина — 4890 мм;

ширина — 1870 мм;

висота — 1920 мм;

колісна база — 2730 мм.

У салоні замінено кермо, прилади та важіль КПП Фото: Toyota

У салоні з'явилися кермо і важіль КПП від Toyota Hilux, а нові прилади сусідять із кольоровим дисплеєм. З'явилася і нова мультимедійна система з 6,7-дюймовим тачскріном, а також Android Auto і Apple CarPlay. Базову комплектацію поповнили системи автоматичного гальмування, контролю смуги руху та розпізнавання дорожніх знаків.

Великі зміни відбулися під капотом Toyota Land Cruiser 70. На більшості ринків на зміну 4,5-літровому дизельному V8 приходить 2,8-літрова четвірка, знайома за Toyota Land Cruiser Prado і Hilux. Вона настільки ж потужна (204 к. с.) і має великий крутильний момент у 500 Нм. До того ж, цей мотор економічніший. Втім, в окремих країнах все ж залишиться 4,5-літровий варіант.

Під капот встановили 2,8-літровий турбодизель Фото: Toyota

Новий Toyota Land Cruiser 70 2023 запропонують виключно з 6-ступінчастою автоматичною КПП. Звісно, збережено повний привід зі знижувальною передачею і блокуваннями диференціалів.

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