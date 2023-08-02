Які вживані автомобілі купують українці: найпопулярніші моделі липня

В Україні за липень купили на 11,6% менше авто з пробігом, ніж за аналогічний період у 2022 році. Більшу частину вживаних автомобілів українці придбали на внутрішньому ринку.

За липень в Україні купили 101,3 тисячі вживаних автомобілів. Експерти назвали найпопулярніші бренди та моделі авто серед українців. Про це розповіли в Інституті досліджень авторинку.

За минулий місяць цього року українці придбали на 11,6% менше автомобілів з пробігом, ніж за аналогічний період у 2022 році. Проте цей показник на 1,1% більший, ніж за червень 2023 року.

Більшу частину вживаних авто купили на внутрішньому ринку (81,8%). Решту автомобілів імпортували в Україну з інших країн.

У яких регіонах купили найбільше вживаних авто

Найбільше угод купівлі-продажу вживаних авто зафіксували в Києві. Там купили 13,2 тисячі автомобілів.

На другому місці розташувалася Дніпропетровська область (9,3 тисячі авто). Київська область посіла третю позицію (8,3 тисячі авто).

Топ 5 регіонів за кількістю придбаних вживаних автомобілів:

Київ — 13,2 тисячі авто. Дніпропетровська область — 9,3 тисячі авто. Київська область — 8,3 тисячі авто. Львівська область — 7,9 тисячі авто. Одеська область — 7,06 тисячі авто.

У які регіони імпортували найбільше вживаних авто

За липень в Україну з-за кордону імпортували 18,5 тисячі автомобілів з пробігом. Це на 1,9% більше, ніж за червень.

Найчастіше вживані автомобілі ввозили до Львівської області (2,4 тисячі авто). Друге місце посіло місто Київ (1,8 тисячі авто).

На третьому місці розташувалася Київська область. За місяць у цей регіон імпортували 1,43 тисячі автомобілів з пробігом.

Топ 5 регіонів за кількістю імпортованих вживаних автомобілів:

Львівська область — 2,4 тисячі авто. Київ — 1,8 тисячі авто. Київська область — 1,43 тисячі авто. Вінницька область — 1,24 тисячі авто. Рівненська область — 1,12 тисячі авто.

Найпопулярніші імпортовані автомобілі

Найчастіше в Україну ввозили Volkswagen Golf Фото: Volkswagen

За липень в Україну імпортували 3,7 тисячі вживаних автомобілів Volkswagen. На другому місці розташувалися моделі Renault (1,9 тисячі авто).

Третє місце серед імпортованих авто з пробігом посів бренд Nissan. Українці ввезли 1,4 тисячі таких автомобілів.

Топ 15 найпопулярніших брендів серед імпортованих вживаних авто:

Volkswagen — 3674 авто. Renault — 1831 авто. Nissan — 1403 авто. Skoda — 1397 авто. Audi — 1266 авто. Ford — 1152 авто. BMW — 788 авто. Opel — 707 авто. Tesla — 636 авто. Hyundai — 525 авто. Mercedes-Benz — 469 авто. Mazda — 425 авто. Peugeot — 387 авто. Jeep — 382 авто. Toyota — 371 авто.

Топ 20 найпопулярніших імпортованих вживаних моделей:

Volkswagen Golf — 1438 авто. Skoda Octavia — 889 авто. Renault Megane — 729 авто. Volkswagen Passat — 711 авто. Renault Scenic — 522 авто. Nissan Leaf — 509 авто. Nissan Qashqai — 378 авто. Volkswagen Touran — 362 авто. Volkswagen Tiguan — 357 авто. Audi A4 — 350 авто. Ford Focus — 331 авто. Skoda Fabia — 299 авто. Audi Q5 — 290 авто. Tesla Model 3 — 275 авто. Opel Astra — 244 авто. Opel Zafira — 226 авто. Mazda CX-5 — 202 авто. Nissan Rogue — 197 авто. Ford Fusion — 181 авто. Audi A6 — 180 авто.

Найпопулярніші автомобілі на внутрішньому ринку

Volkswagen Passat залишається бестселером на внутрішньому ринку Фото: Volkswagen

За липень лідером з продажу на ринку вживаних авто в Україні залишається Volkswagen. Загалом українці купили 10,3 тисячі таких авто за місяць.

Друге місце за продажами посіли моделі ВАЗ. В Україні купили 5,1 тисячі таких автомобілів за липень.

На третьому місці розташувався Renault. Українці купили за місяць 4,7 тисячі таких авто.

Топ 15 найпопулярніших брендів серед вживаних авто на внутрішньому ринку:

Volkswagen — 10303 авто. ВАЗ/Lada — 5117 авто. Renault — 4719 авто. Skoda — 4449 авто. Toyota — 4272 авто. BMW — 4162 авто. Mercedes-Benz — 4081 авто. Ford — 4058 авто. Hyundai — 3555 авто. Audi — 3520 авто. Opel — 3349 авто. Nissan — 3252 авто. Chevrolet — 2495 авто. Kia — 2325 авто. Mazda — 2316 авто.

Топ 20 найпопулярніших вживаних моделей на внутрішньому ринку:

Volkswagen Passat — 3042 авто. Skoda Octavia — 2530 авто. Volkswagen Golf — 2341 авто. ЗАЗ/Daewoo Lanos — 1987 авто. Renault Megane — 1444 авто. Ford Focus — 1251 авто. BMW 5 Series — 1204 авто. BMW 3 Series — 1118 авто. Skoda Fabia — 1097 авто. Opel Astra — 1096 авто. Toyota Camry — 1052 авто. Audi A6 — 1047 авто. Chevrolet Aveo — 035 авто. Mercedes-Benz E-Class — 970 авто. ВАЗ 2109x — 901 авто. Audi A4 — 899 авто. BMW X5 — 789 авто. Renault Scenic — 759 авто. ЗАЗ/Daewoo Sens — 753 авто. Mitsubishi Lancer — 745 авто.

Раніше Фокус писав, що в Україні в першій половині 2023 року збільшилися продажі вживаних пікапів.