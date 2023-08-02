Кросовер, позашляховик і скутер: Toyota готується розширити сімейство Land Cruiser (фото)

Під брендом Toyota Land Cruiser можуть випустити конкурента Jeep Wrangler і велику сімейну модель. Не виключено, що позашляховики будуть електричними.

У лінійці Toyota Land Cruiser можуть з'явитися нові моделі. Про це натякнули під час презентації наступника Prado — нового Land Cruiser 250, повідомляє сайт Carscoops.

Компактний позашляховик Toyota кине виклик Ford Bronco і Jeep Wrangler Фото: carscoops.com

На презентації показали фото з силуетами двох невідомих моделей підвищеної прохідності. Гранений позашляховик у ретростилі має компактніший вигляд, ніж Toyota Land Cruiser 250 і нагадує концепт Compact Cruiser, показаний 2021 року.

Цілком можливо, що нова модель стане електричною, як її прототип. Також не виключено, що вона буде наступником Toyota FJ Cruiser і конкурентом Ford Bronco і Jeep Wrangler.

Сімейна модель може бути електричною Фото: carscoops.com

Друге авто — великий сімейний кросовер Toyota. Своїм обтічним дизайном він нагадує концептуальний електромобіль Toyota bZ Large SUV 2021 року. У нього тоненькі діодні фари та виражений "ніс".

Третій транспортний засіб на фото — не автомобіль, а двоколісний електроскутер. Він може стати опцією для Toyota Land Cruiser — деякі автовиробники вже пропонують подібний транспорт.

Раніше Фокус повідомляв, що класичний Toyota Land Cruiser 70 пройшов оновлення і отримав новий двигун.

Також ми писали, що Toyota готує новий 4Runner на базі Land Cruiser.