Новий Nissan Qashqai 2024 помітили на дорогах під час тестів (фото)

У Nissan Qashqai 2024 зміняться світлотехніка, бампери та решітка радіатора. Усі версії кросовера будуть електрифікованими.

В інтернет просочилися шпигунські фото оновленого Nissan Qashqai. Популярний компактний кросовер проходить випробування в Німеччині і буде представлений у 2024 році. Про це повідомляє сайт Carscoops.

Оновлений кросовер дебютує у 2024 році Фото: carscoops.com

Кросовер Nissan Qashqai третього покоління випускають із 2021 року, але його вже вирішили оновити. На тестових прототипах змінені деталі кузова заклеїли камуфляжною плівкою.

На фото Nissan Qashqai 2024 видно, що від тоненьких фар відмовляться. Також буде оновлено решітку радіатора, бампери, ліхтарі та пластиковий захисний обвіс.

Салон Nissan Qashqai 2024 може залишитися незмінним, тим паче, що нещодавно кросовер отримав збільшений сенсорний дисплей. Не виключено, що для моделі підготують поліпшену мультимедійну систему і розширять її оснащення.

У кросовера змінені бампери, оптика і решітка радіатора Фото: carscoops.com

Новий Nissan Qashqai, як і раніше, оснащуватимуть бензиновими турбомоторами об'ємом 1,3 л на 138 і 156 к. с., доповненими 48-вольтною "м'якою" гібридною установкою. Залишиться в лінійці і повноцінний 190-сильний гібрид Nissan Qashqai e-Power.

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