Від творця Harley-Davidson: випущено дешевий електробайк із запасом ходу 240 км (відео)

Електробайк Fuell Fllow здатний розігнатися до 100 км/год за 3,5 с. Мотоцикл доступний для замовлення за ціною від $12 995.

Американський стартап Fuell завершує розробку недорогого електричного мотоцикла Fllow. Його виробництво стартує наприкінці 2024 року. Про це повідомляють на офіційному сайті компанії.

Електробайк Fuell Fllow розганяється до 100 км/год за 3,5 с Фото: скриншот / YouTube

Fuell — дітище колишнього інженера Harley-Davidson. Компанія вже зібрала 3 мільйони інвестицій. Купити електробайк Fuell можна вже зараз за вельми демократичною ціною в $12 995, тож стартап уже назбирав замовлень на 2 роки вперед.

Запас ходу в міському циклі перевищує 240 км Фото: скриншот / YouTube

Новий Fuell Fllow — легкий електромотоцикл масою всього 180 кг. У нього футуристичний дизайн з масивними обтічниками і невеликим скляним козирком.

Електричний мотоцикл запропонований у версіях потужністю 15 і 47 к. с. Топова версія розганяється до 100 км/год за 3,5 с, а її максимальна швидкість обмежена на 140 км/год.

Батарея ємністю 10 кВт∙год дає змогу проїхати понад 240 км у міському циклі. Зарядити її у швидкому режимі можна за 30 хвилин.

Раніше Фокус повідомляв, що Harley-Davidson виводить на ринок недорогий електромотоцикл.

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