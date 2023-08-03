Toyota готує легковий пікап на базі Corolla: перші подробиці
Новий пікап Toyota Corolla може надійти в продаж не раніше 2027 року. Також Toyota розробляє більший електричний пікап, який побудують на новій платформі.
Toyota розглядають можливість створення нового легкового пікапа на базі моделі Corolla. Поки що проєкт перебуває на початковому етапі розробки. Про це повідомили на сайті Motor1.
Джерела заявили, що Toyota планує розширити лінійку моделей Corolla. Зараз крім стандартної моделі існує кросовер Corolla Cross.
Відомо, що в Toyota поки що не затвердили фінальний дизайн нової моделі. Тому пікап Corolla може надійти в продаж не раніше 2027 року.
Новинка буде розташована нижче моделі Hilux. Вона конкуруватиме з Ford Maverick і Hyundai Santa Cruz.
Збірку пікапа Toyota Corolla можуть налагодити на заводі в Міссісіпі. Там же збиратимуть стандартну Corolla.
Крім цього Toyota розробляє новий повнорозмірний пікап. Він може бути побудований на новітній електричній платформі.
Поки що технічні характеристики та зовнішній вигляд цих моделей тримають у секреті. Перші подробиці стануть відомі ближче до їхнього дебюту.
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