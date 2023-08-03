У Чехії побудували незвичайний міський електромобіль за $12 000 (відео)

Katanga VM45 може проїхати до 255 км на одному заряді. Електричний веломобіль призначений для міських поїздок і є екологічним транспортом.

Чеська компанія Katanga представила мініатюрний електричний веломобіль VM45. Модель планують запустити в серійне виробництво. Відео опублікували на YouTube-каналі Katanga velomobile.

Katanga VM45 отримав незвичайний обтічний кузов з композитних матеріалів. Він дав змогу домогтися запасу ходу приблизно 255 км на одному заряді.

Веломобіль Katanga VM45 важить лише 79 кг Фото: Скриншот

Вага такого електромобіля становить лише 79 кг. Його можна використовувати як звичайний велосипед, прокручуючи педалі в салоні.

Усередині можна знайти невеликий дисплей, який відображає дані про поїздки, зокрема й спідометр. Поки що інтер'єр перебуває в незавершеному вигляді.

Передбачено і невеликий вантажний відсік на 350 літрів. Цього достатньо, щоб розмістити невелику сумку.

Katanga VM45 оснащений електромотором потужністю 0,34 к.с. Він працює в парі з семиступінчастою коробкою передач. Максимальна швидкість становить 45 км/год

Електромотор живиться від акумуляторної батареї місткістю 1240 Вт⋅год. У майбутньому електрокар планують оснастити більш містким акумулятором.

Розробники Katanga VM45 планують випустити електромобіль на глобальний ринок до 2024 року. Вартість такого авто становитиме від $12 000 без електромотора. Автомобіль із повним комплектом обійдеться в $14 200.

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