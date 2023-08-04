Автомобілі з яким типом пального обирають українці: підсумки липня (фото)

Дизельні автомобілі в липні стали популярнішими. Також українці стали купувати більше гібридних автомобілів, збільшивши їхню частку до 18%.

В Україні збільшилися продажі дизельних автомобілів. Експерти поділилися, авто з яким типом палива купували українці в липні. Про це розповіли в асоціації "Укравтопром".

За липень в Україні понад 70% куплених нових автомобілів були з двигунами внутрішнього згоряння. Бензинові моделі охопили 45% продажів.

Дизельні автомобілі в липні стали популярнішими. Їхня частка за рік збільшилася з 23% до 25,5%.

Також українці стали купувати більше гібридних автомобілів. Вони охопили 18% ринку.

Частка електромобілів за рік збільшилася до 11%. Продажі автомобілів з ГБО становили лише 0,5%.

Загалом за липень на облік поставили 5,3 тисячі нових легкових автомобілів. Порівняно з аналогічним періодом 2022 року продажі зросли на 45%.

Renault Duster домінує одразу у двох сегментах Фото: Renault

Найпопулярніші нові автомобілі в Україні за липень:

бензинові авто — Renault Duster;

дизельні авто — Renault Duster;

гібридні авто — Toyota RAV4;

електромобілі — Volkswagen ID.4;

авто з ГБО — Mitsubishi Outlander.

Раніше Фокус писав, що за липень в Україні купили 101,3 тисячі вживаних автомобілів.

Також ми повідомляли, які електромобілі з Китаю з пробігом найвигідніше імпортувати в Україну.