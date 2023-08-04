Автомобілі з яким типом пального обирають українці: підсумки липня (фото)
Дизельні автомобілі в липні стали популярнішими. Також українці стали купувати більше гібридних автомобілів, збільшивши їхню частку до 18%.
В Україні збільшилися продажі дизельних автомобілів. Експерти поділилися, авто з яким типом палива купували українці в липні. Про це розповіли в асоціації "Укравтопром".
За липень в Україні понад 70% куплених нових автомобілів були з двигунами внутрішнього згоряння. Бензинові моделі охопили 45% продажів.
Дизельні автомобілі в липні стали популярнішими. Їхня частка за рік збільшилася з 23% до 25,5%.
Також українці стали купувати більше гібридних автомобілів. Вони охопили 18% ринку.
Частка електромобілів за рік збільшилася до 11%. Продажі автомобілів з ГБО становили лише 0,5%.
Загалом за липень на облік поставили 5,3 тисячі нових легкових автомобілів. Порівняно з аналогічним періодом 2022 року продажі зросли на 45%.
Найпопулярніші нові автомобілі в Україні за липень:
- бензинові авто — Renault Duster;
- дизельні авто — Renault Duster;
- гібридні авто — Toyota RAV4;
- електромобілі — Volkswagen ID.4;
- авто з ГБО — Mitsubishi Outlander.
Раніше Фокус писав, що за липень в Україні купили 101,3 тисячі вживаних автомобілів.
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