Jeep Wrangler отримав особливу версію в стилі "Парку юрського періоду" (фото)

Jeep Wrangler отримав нові графічні пакети у стилі фільму "Парк юрського періоду". Вони будуть випущені обмеженим тиражем у 200 екземплярів.

Графічна студія Jeep представила особливий позашляховик Wrangler у стилі "Парку юрського періоду". Обмежена версія присвячена 30-річному ювілею першого фільму. Про це розповіли на сайті CarBuzz.

Для Jeep Wrangler і пікапа Gladiator випустили особливі графічні пакети JL. Їхній дизайн натхненний позашляховиками з "Парку юрського періоду" 1993 року.

Загалом буде випущено 200 графічних пакетів, які можна встановити на свої авто. Він доступні для Jeep Wrangler з 2018 по 2024 рік випуску і Gladiator, випущений з 2020 по 2023 рік.

У комплект входять наліпки із зображенням динозавра та назвою моделі. Він продається за ціною 550 доларів.

Також можна замовити розширений графічний пакет з унікальною накладкою для важеля КПП. Він обійдеться в 650 доларів.

Накладка на важіль КПП доступна в розширеному графічному пакеті Фото: Jeep

Варто зазначити, що графічний пакет не повністю повторює дизайн оригінальних позашляховиків з фільму. Проте його стиль відсилає до культової кінофраншизи.

У фільмі було показано кілька Jeep Wrangler Фото: Скриншот из фильма

Раніше Фокус писав, що американське тюнінг-ательє Esteem Custom представило найекстремальніший Jeep Gladiator.