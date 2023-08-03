Готовий до суворого бездоріжжя: Jeep Wrangler отримав нову екстремальну версію (відео)

Jeep Wrangler отримав безліч зовнішніх і внутрішніх доопрацювань. Позашляховик набув набагато брутальнішого вигляду та пофарбований у помаранчевий колір.

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Ательє SoFlo Customs представило тюнінг-пакет для Jeep Wrangler. Позашляховик отримав незвичайний дизайн і став готовим до суворого бездоріжжя. Про це повідомили на сайті CarBuzz.

Кузов Jeep Wrangler пофарбований у помаранчевий колір з кевларовим покриттям. Також позашляховик отримав новий агресивний кузовний обвіс.

Повноцінних бічних дверей вирішили позбутися. Замість них встановлено полегшені конструкції без вікон.

Ззаду з'явилося запасне колесо. Також позашляховик отримав новий пластиковий бампер.

Ззаду встановили запасне колесо Фото: Скриншот

На Jeep Wrangler встановили великі колісні диски з позашляховими шинами Country Hunter M/T від Fury. Крім цього було посилено підвіску.

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Інтер'єр також виконаний у помаранчевому кольорі. Сидіння отримали нову оббивку зі шкіри.

Інтер'єр виконано в помаранчевому кольорі Фото: Скриншот

Характеристики цього позашляховика не розкриваються. Вартість такої збірки становить від 70 000 доларів. Клієнти можуть замовити додаткове обладнання, що вплине на вартість.

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