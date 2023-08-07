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Названо найкращі сімейні автомобілі з пробігом вартістю до $13 000 (фото)

Владислав Григорʼєв
Фото: Skoda | Skoda Octavia пропонує високий рівень практичності та багате оснащення

До рейтингу увійшли 10 сімейних автомобілів з пробігом, які мають безліч переваг. Ці моделі чудово підходять для міських поїздок.

Британські експерти назвали 10 найкращих сімейних автомобілів з пробігом. Усі ці моделі можна купити на вторинному ринку менш ніж за $13 000. Рейтинг опублікували на сайті What Car?

На ринку сімейних автомобілів представлено безліч автомобілів. Тому підібрати відповідну модель не так і просто.

У рейтингу представлені найкращі сімейні автомобілі. Експерти розповіли про плюси та мінуси цих моделей.

Топ 10 найкращих сімейних автомобілів з пробігом вартістю до $13 000:

10. Honda Civic

Honda Civic вирізняється високим рівнем надійності
Фото: Honda

Honda Civic підійде для тих водіїв, яким потрібен надійний і практичний автомобіль. Також ця модель дуже безпечна, що важливо при виборі сімейного авто.

Плюси:

  • високий рівень надійності;
  • є економні двигуни;
  • місткий багажник.

Мінуси:

  • мало місця над головою на задньому ряду сидінь;
  • незручна панель приладів;
  • висока вартість.

9. Opel/Vauxhall Astra

Opel Astra дешевший за своїх конкурентів
Фото: Opel

Opel Astra приваблює низькою вартістю та просторим інтер'єром. Також ця модель пропонує багате оснащення.

Плюси:

  • просторий інтер'єр;
  • низька вартість;
  • багате оснащення.

Мінуси:

  • неприємна керованість;
  • галасливі двигуни;
  • жорстка підвіска.

8. Kia Cee'd

Kia Cee'd є надійним автомобілем
Фото: Kia

Kia Cee'd відрізняється високим рівнем надійності та просторим інтер'єром. Додайте до цього багате оснащення і ви отримаєте відмінний сімейний автомобіль.

Плюси:

  • просторий інтер'єр;
  • розширена гарантія;
  • багате оснащення.

Мінуси:

  • неприємна керованість;
  • висока витрата палива.

7. Hyundai i30

Hyundai i30 має багате оснащення
Фото: Hyundai

Hyundai i30 пропонує багатше оснащення ніж Kia Cee'd, але є таким же надійним авто. Також ця модель дешевша і має місткий багажник.

Плюси:

  • розширена гарантія;
  • низька вартість;
  • місткий багажник.

Мінуси:

  • малопотужні двигуни;
  • занадто м'яка підвіска;
  • мало місця на задньому ряду сидінь.

6. BMW 1 серії

BMW 1 Series володіє найкращою інформаційно-розважальною системою у своєму класі
Фото: BMW

BMW 1 Series не такий просторий усередині, як конкуренти, але пропонує більш приємну керованість. Також хетчбек має зручну інформаційно-розважальну систему.

Плюси:

  • є потужні двигуни;
  • низька витрата палива з дизельними двигунами;
  • зручна інформаційно-розважальна система.

Мінуси:

  • мало місця на задньому ряду сидінь;
  • небагате оснащення;
  • висока вартість.

5. Ford Focus

Ford Focus дешевий в обслуговуванні
Фото: Ford

Ford Focus можна купити за доступною ціною, а його обслуговування обходиться дешевше за конкурентів. Також модель пропонує приємну керованість і багате оснащення.

Плюси:

  • приємна керованість;
  • є безліч комплектацій;
  • багате оснащення.

Мінуси:

  • невеликий багажник;
  • ненадійна АКПП;
  • дешевий інтер'єр.

4. Volkswagen Golf

Volkswagen Golf вирізняється приємною керованістю
Фото: Volkswagen

Volkswagen Golf пропонує багате оснащення і красивий інтер'єр. Також модель вирізняється приємною керованістю.

Плюси:

  • комфортна підвіска;
  • приємна керованість;
  • гарний інтер'єр.

Мінуси:

  • висока вартість;
  • не найпросторіший інтер'єр;
  • низький рівень надійності.

3. Audi A3

Audi A3 пропонує розкішний інтер'єр
Фото: Audi

Audi A3 виділяється на тлі конкурентів своїм розкішним інтер'єром і стильним дизайном екстер'єру. Також це практичний автомобіль із багатим оснащенням.

Плюси:

  • є потужні двигуни;
  • розкішний інтер'єр;
  • приємна керованість.

Мінуси:

  • не найпросторіший інтер'єр;
  • жорстка підвіска;
  • мало оснащення в базовій комплектації.

2. Seat Leon

Seat Leon має стильний дизайн
Фото: SEAT

Seat Leon відрізняється стильним дизайном і приємною керованістю. Крім цього на вибір доступний великий асортимент двигунів.

Плюси:

  • приємна керованість;
  • багате оснащення;
  • низька вартість.

Мінуси:

  • жорстка підвіска;
  • не найпрактичніший інтер'єр;
  • негарний інтер'єр.

1. Skoda Octavia

Skoda Octavia пропонує просторий інтер'єр
Фото: Skoda

Skoda Octavia якісніша за Volkswagen Golf і Audi A3, а також пропонує більш просторий інтер'єр, ніж у Seat Leon. На додачу модель має багате оснащення і високу плавність ходу.

Плюси:

  • високий рівень практичності;
  • низька вартість;
  • багате оснащення.

Мінуси:

  • не найкомфортніший інтер'єр;
  • небагате оснащення в базовій комплектації.

Раніше Фокус розповів, що британські експерти назвали 10 найкращих семимісних автомобілів з пробігом.