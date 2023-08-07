Названо найкращі сімейні автомобілі з пробігом вартістю до $13 000 (фото)
До рейтингу увійшли 10 сімейних автомобілів з пробігом, які мають безліч переваг. Ці моделі чудово підходять для міських поїздок.
Британські експерти назвали 10 найкращих сімейних автомобілів з пробігом. Усі ці моделі можна купити на вторинному ринку менш ніж за $13 000. Рейтинг опублікували на сайті What Car?
На ринку сімейних автомобілів представлено безліч автомобілів. Тому підібрати відповідну модель не так і просто.
У рейтингу представлені найкращі сімейні автомобілі. Експерти розповіли про плюси та мінуси цих моделей.
Топ 10 найкращих сімейних автомобілів з пробігом вартістю до $13 000:
10. Honda Civic
Honda Civic підійде для тих водіїв, яким потрібен надійний і практичний автомобіль. Також ця модель дуже безпечна, що важливо при виборі сімейного авто.
Плюси:
- високий рівень надійності;
- є економні двигуни;
- місткий багажник.
Мінуси:
- мало місця над головою на задньому ряду сидінь;
- незручна панель приладів;
- висока вартість.
9. Opel/Vauxhall Astra
Opel Astra приваблює низькою вартістю та просторим інтер'єром. Також ця модель пропонує багате оснащення.
Плюси:
- просторий інтер'єр;
- низька вартість;
- багате оснащення.
Мінуси:
- неприємна керованість;
- галасливі двигуни;
- жорстка підвіска.
8. Kia Cee'd
Kia Cee'd відрізняється високим рівнем надійності та просторим інтер'єром. Додайте до цього багате оснащення і ви отримаєте відмінний сімейний автомобіль.
Плюси:
- просторий інтер'єр;
- розширена гарантія;
- багате оснащення.
Мінуси:
- неприємна керованість;
- висока витрата палива.
7. Hyundai i30
Hyundai i30 пропонує багатше оснащення ніж Kia Cee'd, але є таким же надійним авто. Також ця модель дешевша і має місткий багажник.
Плюси:
- розширена гарантія;
- низька вартість;
- місткий багажник.
Мінуси:
- малопотужні двигуни;
- занадто м'яка підвіска;
- мало місця на задньому ряду сидінь.
6. BMW 1 серії
BMW 1 Series не такий просторий усередині, як конкуренти, але пропонує більш приємну керованість. Також хетчбек має зручну інформаційно-розважальну систему.
Плюси:
- є потужні двигуни;
- низька витрата палива з дизельними двигунами;
- зручна інформаційно-розважальна система.
Мінуси:
- мало місця на задньому ряду сидінь;
- небагате оснащення;
- висока вартість.
5. Ford Focus
Ford Focus можна купити за доступною ціною, а його обслуговування обходиться дешевше за конкурентів. Також модель пропонує приємну керованість і багате оснащення.
Плюси:
- приємна керованість;
- є безліч комплектацій;
- багате оснащення.
Мінуси:
- невеликий багажник;
- ненадійна АКПП;
- дешевий інтер'єр.
4. Volkswagen Golf
Volkswagen Golf пропонує багате оснащення і красивий інтер'єр. Також модель вирізняється приємною керованістю.
Плюси:
- комфортна підвіска;
- приємна керованість;
- гарний інтер'єр.
Мінуси:
- висока вартість;
- не найпросторіший інтер'єр;
- низький рівень надійності.
3. Audi A3
Audi A3 виділяється на тлі конкурентів своїм розкішним інтер'єром і стильним дизайном екстер'єру. Також це практичний автомобіль із багатим оснащенням.
Плюси:
- є потужні двигуни;
- розкішний інтер'єр;
- приємна керованість.
Мінуси:
- не найпросторіший інтер'єр;
- жорстка підвіска;
- мало оснащення в базовій комплектації.
2. Seat Leon
Seat Leon відрізняється стильним дизайном і приємною керованістю. Крім цього на вибір доступний великий асортимент двигунів.
Плюси:
- приємна керованість;
- багате оснащення;
- низька вартість.
Мінуси:
- жорстка підвіска;
- не найпрактичніший інтер'єр;
- негарний інтер'єр.
1. Skoda Octavia
Skoda Octavia якісніша за Volkswagen Golf і Audi A3, а також пропонує більш просторий інтер'єр, ніж у Seat Leon. На додачу модель має багате оснащення і високу плавність ходу.
Плюси:
- високий рівень практичності;
- низька вартість;
- багате оснащення.
Мінуси:
- не найкомфортніший інтер'єр;
- небагате оснащення в базовій комплектації.
Раніше Фокус розповів, що британські експерти назвали 10 найкращих семимісних автомобілів з пробігом.