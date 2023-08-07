Раритетна капсула часу: виявлено 55-річний Ford Mustang в ідеальному стані (фото)

Ford Mustang Cobra Jet — рідкісна заряджена версія моделі з величезним 7,0-літровим V8. Спорткар розганяється до 100 км/год за 5,4 с і розвиває швидкість понад 200 км/год.

У США виявили справжній раритет — ідеально збережений Ford Mustang 1968 року в рідкісній зарядженій версії Cobra Jet. Автомобіль виглядає як новий. Про це повідомляє сайт Autoevolution.

Спорткар відмінно зберігся Фото: autoevolution.com

Купе Ford Mustang Cobra Jet має чудовий вигляд на свій вік. У нього рідні фарба та оздоблення салону, а пробіг становить лише 43 500 км.

Машина перебувала у володінні однієї сім'ї. Її зберігали в гаражі і дуже рідко на ній їздили. До того ж про авто дбали і регулярно його обслуговували, використовуючи тільки оригінальні запчастини.

Салон авто в хорошому стані Фото: autoevolution.com

Ford Mustang Cobra Jet — справжній раритет. Загалом у 1968 році випущено 2817 таких авто, з них лише 564 — у кузові купе. Зараз спорткар дуже цінується колекціонерами і недешевий — конкретно цей автомобіль планують продати за $92 000.

Пробіг авто — всього 43 500 км Фото: autoevolution.com

Cobra Jet — найпотужніший і найшвидший варіант Ford Mustang 1968 року. Спорткар оснащений величезним 7,0-літровим V8, який на папері розвивав 335 к. с., а в реальності — близько 400 к. с. (потужність занизили, щоб зменшити суму страховки на авто).

Під капотом встановлено 7,0-літровий V8 Фото: autoevolution.com

З 3-ступінчастою автоматичною КПП він може розігнатися до 100 км/год за 5,4 с і розвинути понад 200 км/год.

Раніше Фокус повідомляв, що в США також знайшли Ford Mustang 1973 року в стані нового авто.

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