За ціною Duster: Hyundai презентували недорогі кросовери підвищеної прохідності (фото)

Нові Hyundai Creta і Alcazar Adventure отримали позашляхові шини і захисний пластиковий обвіс. Комплектація кросоверів розширена.

У Hyundai Creta 2023 і його подовженого семимісного побратима Alcazar з'явилася нова версія Adventure. Кросовери підготували до бездоріжжя. Про це повідомляється на офіційному сайті автовиробника.

Hyundai Creta Adventure Фото: Hyundai

Нові Hyundai Creta і Alcazar Adventure впізнаються за пластиковим захисним обвісом і 17-дюймовими позашляховими шинами. Крім того, решітку радіатора та інші хромовані деталі кузова замінили чорними. Також для кросоверів запропонували новий зелений колір.

Hyundai Alcazar Adventure Фото: Hyundai

Салон Hyundai Creta і Alcazar Adventure оздоблено штучною шкірою, розбавленою зеленими вставками і швами. На педалях з'явилися металеві накладки. Комплектація включає клімат-контроль, круїз-контроль, вибудуваний відеореєстратор, віртуальний щиток приладів і 10,25-дюймовий тачскрін.

Комплектація кросоверів розширена Фото: Hyundai

Новий Hyundai Creta Adventure запропонований виключно з 1,5-літровим бензиновим мотором на 115 к. с. і комплектується механічною КПП або варіатором.

Семимісний кросовер Hyundai Alcazar Adventure також доступний з 1,5-літровим 160-сильним турбомотором і 116-сильним турбодизелем такого ж об'єму. У першому випадку встановлено 7-ступінчастий робот із двома зчепленнями, у другому — 6-ступінчасті механіка або автомат.

В оздобленні салону з'явилися зелені вставки Фото: Hyundai

Ціна Hyundai Creta Adventure стартує з $18 300, а Alcazar Adventure — з $23 000. Продажі кросоверів стартують з осені і спочатку вони будуть запропоновані на індійському ринку.

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