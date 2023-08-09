Українці стали купувати більше гібридних авто: названо найпопулярніші моделі
Гібридні автомобілі стали популярнішими серед українських водіїв. Найчастіше в Україні купують нових гібридні моделі.
У липні українці купили понад 1,5 тисячі гібридних автомобілів. Це рекордний показник за останні 19 місяців. Про це розповіли в асоціації "Укравтопром".
Серед гібридів у липні частка нових автомобілів становила 62%. Частка вживаних моделей становить 38%.
Загалом за липень на облік поставили 5,3 тисячі нових легкових автомобілів. Частка гібридних автомобілів у цьому сегменті становила 18%.
Нагадаємо, що в Україні спростили процедуру купівлі автомобілів. Постанова дає змогу купити вже зареєстровані нові авто з номерними знаками та техпаспортом. Транзитні номери для транспортних засобів тепер не є обов'язковими.
Топ 3 найпопулярніших нових гібридних автомобілів:
- Toyota RAV4 — 266 авто.
- Nissan Qashqai — 92 авто.
- Mercedes-Benz GLE — 60 авто.
Топ 3 найпопулярніших імпортованих гібридних автомобілів з пробігом:
- Ford Fusion US — 71 авто.
- Ford C-Max — 46 авто.
- Toyota Prius — 42 авто.
Раніше Фокус писав, що в Україні збільшилися продажі дизельних автомобілів.
Також ми повідомляли, що в Україні за липень продали 3260 електромобілів.