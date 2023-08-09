Заряджені седани Subaru та Mitsubishi порівняли в заїзді по прямій (відео)

Спорткари відмінно показали себе в заїздах по прямій. Subaru Impreza WRX STI та Mitsubishi Lancer Evolution були сильно модифіковані перед перегонами.

Блогери влаштували драг-рейсинг між зарядженими седанами Subaru Impreza WRX STI та Mitsubishi Lancer Evolution. Обидва автомобілі отримали безліч доопрацювань. Відео опублікували на YouTube-каналі OFFICIALLY GASSED — OG.

Subaru Impreza WRX STI та Mitsubishi Lancer Evolution були суперниками в перегонах ралі. Цього разу вони змагалися в заїзді по прямій.

Subaru Impreza WRX STI оснащений 2,3-літровим турбованим опозитним двигуном потужністю 705 к.с. Він працює в парі зі стандартною шестиступінчастою механічною коробкою перемикання передач.

Mitsubishi Lancer Evolution оснащений 2,0-літровим турбованим двигуном потужністю 650 к.с. Він працює в парі з доопрацьованою шестиступінчастою механічною коробкою перемикання передач.

У першому заїзді з місця на 1/8 милі Mitsubishi Lancer Evolution здобув перемогу. Subaru Impreza WRX STI не зміг стартувати так само добре, як його суперник.

В інших заїздах на 1/4 та 1/2 милі результати не змінилися. Mitsubishi Lancer Evolution зміг перемогти потужнішого конкурента.

Раніше Фокус повідомляв, що блогери влаштували драг-рейсинг між болідом "Формули-1", Rimac Nevera та McMurtry Spéirling.