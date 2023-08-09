$500 000 у старому сараї: виявлено покинуту колекцію рідкісних ретроавто (відео)

У старому сараї зібрані знамениті британські моделі авто 50-70-х років. Особливо цінними є спорткари марок Jaguar і AC.

У Великій Британії знайшли невідому колекцію старовинних автомобілів. Дорогі раритетні моделі десятиліттями стояли закинутими у старому сараї. Знахідці присвятили відео на Youtube-каналіAnglia Car Auctions.

Jaguar E-Type Фото: скриншот / YouTube

У колекції зібрані справжні раритети. Сумарна вартість виявлених авто після реставрації перевищить 500 000 доларів. Усі вони належать до британської класики.

AC Aceca Фото: скриншот / YouTube

Зокрема, виявлено одразу три Jaguar E-Type 1969-70 років випуску. Купе і родстери оснащені 4,2-літровою 265-сильною шісткою.

Найдорожчим у колекції є купе AC Aceca 1955 року — у хорошому стані воно коштує близько 120 000 доларів. Таких спорткарів із 2,0-літровою 90-сильною четвіркою випустили всього 159.

AC Ace Фото: скриншот / YouTube

Крім того, знайшли два родстери AC Ace кінця 50-х — саме ця модель послужила основою для легендарної Shelby Cobra. Спорткари також оснащені 2,0-літровими моторами, але їхня потужність більша — 100 і 120 к. с.

У дворі біля сараю стоїть ранній Land Rover 1951 року. Усі автомобілі вкриті іржею і потребують реставрації. Їх уже забрали на відновлення, після якого постараються знайти їм нових власників.

Раніше Фокус повідомляв, що найперший Land Rover виявили занедбаним, а потім реставрували і випробували в пробігу через пустелю.

Також ми писали, що колекцію ретро-авто виявили захованою на звалищі в США.