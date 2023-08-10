Як правильно заряджати електромобіль вдома: поради експертів

Близько 80% часу електромобілі заряджаються вдома. Щоб не пошкодити акумуляторні батареї, потрібно правильно вибрати зарядний пристрій.

Електромобілі стають дедалі популярнішими, але не всі автомобілісти знають, як їх правильно заряджати в домашніх умовах. Експерти поділилися деякими порадами на цю тему. Про це розповіли на сайті Autocar.

У компанії Energy Saving Trust підрахували, що близько 80% часу електромобілі заряджаються вдома. Це найзручніше місце для зарядки транспортного засобу.

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Як правильно заряджати електромобіль вдома?

Є кілька способів зарядити електромобіль вдома Фото: carscoops.com

Існує кілька варіантів домашньої зарядки електромобілів вдома. Багато власників електрокарів використовують настінну зарядну станцію. Інші водії вважають за краще заряджати свої авто через звичайну розетку.

Зарядка через розетку має кілька недоліків. Основним є те, що так електромобіль заряджатиметься занадто довго. Наприклад, повна зарядка Kia Niro EV може зайняти близько 24 годин.

Експерти рекомендують придбати настінну зарядну станцію. Вона дає змогу швидше та безпечніше заряджати електромобілі.

Такі зарядні станції підключаються безпосередньо до домашньої електромережі. Пристрій кріпиться на стіну і займає мало місця.

Як встановити зарядну станцію вдома?

Найпростіший спосіб встановити зарядну станцію вдома — замовити таку послугу в компанії, яка надала вам цей пристрій. Іноді встановлення зарядної станції входить у комплект.

Експерти не рекомендують встановлювати зарядну станцію самостійно. Це має робити фахівець з акредитацією від виробника обраного вами пристрою.

У чому перевага інтелектуальної зарядної станції?

Серед зарядних станцій виділяються інтелектуальні пристрої. Вони підключаються до спеціального додатка на вашому смартфоні через мережу Wi-Fi.

Інтелектуальна зарядна станція дає змогу віддалено налаштовувати графік зарядки електромобіля. Наприклад, ви можете вибрати зарядку в нічний час, коли електроенергія дешевша.

Також такі пристрої дають змогу обирати, скільки енергії має отримати електромобіль. Завдяки цьому ви можете заряджати свій автомобіль тільки до 80%, щоб не перегрівати акумуляторну батарею.

Зарядний пристрій якої потужності вибрати?

Вихідна потужність зарядної станції залежить від вашої домашньої мережі. Також варто врахувати, що такі пристрої відрізняються за потужністю, яку вони можуть забезпечити під час заряджання.

Найдешевші зарядні станції забезпечують тільки 3 кВт потужності. У такому разі для повного заряджання електромобіля з невеликим акумулятором знадобиться близько 12 годин.

Дорожчі пристрої розраховані на потужність 7 кВт. Завдяки цьому швидкість зарядки збільшується приблизно вдвічі порівняно із зарядними станціями на 3 кВт.

Існують також зарядні станції на 11 кВт і 22 кВт, але вони вимагають трифазного джерела живлення. Тому такі пристрої можуть не підійти для домашніх умов.

Як швидко зарядити електромобіль вдома?

Найефективнішим способом швидко зарядити електромобіль вдома є підключення до зарядної станції від 7 кВт. Для більш потужних пристроїв потрібно замінити електропроводку на трифазну.

Найкраще заряджати електромобілі вночі, коли вони не використовуються. Тоді швидкість заряджання не відіграє такої важливої ролі.

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