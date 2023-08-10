Електромотор і маскування: Ford показав новий пікап, зроблений для військових (фото)

Пікап Ford Ranger FG-P здатний приховано пересуватися на електромоторі. Спеціальний режим Black Out дає змогу натисканням кнопки вимкнути всі освітлювальні прилади та підсвічування салону.

Пікап Ford Ranger 2023 став основою для цікавого проекту FG-P. Його підготували для армії, причому він став гібридом. Про це повідомляється на сайті Ford Global Fleet Sales.

Саме цей підрозділ Ford разом із таїландською компанією RMA Automotive і втілив у життя проєкт. Пікап Ford Ranger FG-P називають легким тактичним транспортним засобом для прихованого пересування.

Дизельний двигун пікапа може працювати на авіаційному паливі Фото: Ford

Скритність забезпечує електромотор — він працює нечутно і залишає набагато менший тепловий слід. Його потужність не розкривають, але відомо, що вона невелика, адже максимальна швидкість на електротязі — 20 км/год. Запас ходу становить 30 км.

Крім того, 2,0-літровий турбодизель Ford став біпаливним. Він тепер може працювати не тільки на "солярці", а й на авіаційному паливі.

Також новий Ford Ranger FG-P отримав спеціальний режим Black Out для швидкого маскування. Однією кнопкою можна вимкнути фари, підсвітку салону, аудіосистему та звуковий сигнал "клаксона". Двигун, трансмісія і кондиціонер при цьому продовжують працювати.

У режимі Black Out можна натисканням кнопки відключити фари і підсвічування салону Фото: Ford

Від стандартного Ford Ranger 2023 версія FG-P візуально відрізняється сталевими бамперами, дугами, лебідкою, позашляховою гумою і багажником на даху. Повна маса пікапа зросла з 3350 до 3500 кг.

Раніше Фокус повідомляв, що свій проект електричного військового позашляховика показали і в General Motors. Він побудований на базі Hummer.

Також ми писали, що новий Ford Ranger виходить на український ринок.